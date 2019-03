Jednak znajdą się pieniadze dla nauczycieli? Lista niewiadomych

Zgodnie z przewidywaniami bez przełomu zakończyło się spotkanie w siedzibie Rady Dialogu Społecznego z udziałem związków zawodowych nauczycieli i przedstawicieli rządu pod przewodnictwem wicepremier Beaty Szydło. Według kuluarowych doniesień rząd szykuje jednak dodatkowe pieniądze dla nauczycieli domagających się podwyżek. Miałyby one być bliższe żądaniom Solidarności (15 proc. podwyżki w tym i w przyszłym roku) niż ZNP oraz FZZ (1 tys. zł) i zaoferowane tuż przed planowanym rozpoczęciem strajku ZNP (8 kwietnia).

Cel jest jasny: rozbroić akcję ZNP, a jednocześnie dać okazję Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność, by pokazała się w roli skutecznie działającego związku. Choć poniedziałkowe negocjacje w RDS miały być spotkaniem „ostatniej szansy", Beata Szydło na następny poniedziałek (1 kwietnia) zapowiedziała kontynuację rozmów. Czy będzie to okazja do złożenia obietnicy realizacji postulatów Solidarności? Czy jeśli rząd da nauczycielom „trochę" pieniędzy, wystarczy to, by spacyfikować szykujący się strajk? Na razie wydłuża się lista niewiadomych. Z danych ZNP, pozbieranych do poniedziałkowego przedpołudnia ze związkowych okręgów, wynikało, że do sporu zbiorowego weszło ponad 85 proc. placówek edukacyjnych. Za strajkiem w tych placówkach opowiedziało się od 85 do 90 proc. pracowników szkół. Inaczej jest według MEN, które powołuje się na informacje kuratoriów zebrane od dyrektorów szkół i przedszkoli: 71 proc. przedszkoli ma pracować bez zakłóceń. W 62 proc. szkół średnich i 52 proc. szkół niższego szczebla nie przeprowadzono referendów strajkowych. MEN nie podaje, jak wypadło referendum tam, gdzie jednak się odbyło. Tak czy inaczej, nikt nie potrafi przewidzieć, ilu nauczycieli ostatecznie stanie do strajku, gdy podliczą konsekwencje nieprzepracowanej dniówki dla domowego budżetu. Na razie samorządy powoli zbierają się do planowania, jak zaopiekować się dziećmi w trakcie strajku. Oczywiście można zakładać, że nawet jeśli w jakiejś placówce 100 proc. kadry przyłączy się do protestu, to zawsze zostaje dyrektor, który zrobić tego nie może. Ale wystarczy, że do strajkującego przedszkola 8 kwietnia stawi się 26 dzieci – i będzie kłopot. Jedna nauczycielka – nawet dyrektorka, może mieć pod opieką najwyżej 25 maluchów. Wre

