Znamy nowych rzeczników PiS. To oni zastąpią Beatę Mazurek

Anita Czerwińska zostanie rzeczniczką partii i klubu sejmowego PiS, a Radosław Fogiel jej zastępcą.

Wyznaczenie nowego rzecznika partii stało się koniecznością, bo Beata Mazurek dostała się do Parlamentu Europejskiego. Jak dowiadujemy się od ważnego polityka PiS, prezes zdecydował, że zastąpi ją posłanka Anita Czerwińska. Partia wraca też do przećwiczonej formuły, że rzecznik będzie miał swojego zastępcę – wybrano Radosława Fogla, bliskiego współpracownika Jarosława Kaczyńskiego. Mazurek nie miała zastępcy, ale Adam Hofman już tak – Marcina Mastalerka.

Wcześniej politycy PiS informowali nas, że to Fogiel będzie rzecznikiem partii. – Prezes zdecydował, że lepiej, jeśli rzecznikiem zostanie poseł. Rzecznik parlamentarzysta ma lepszy kontakt z posłami, większy u nich posłuch i będzie sprawniej kierował ruchem w mediach – mówi wpływowy polityk PiS. Dodaje, że w rządzie po rekonstrukcji zostało mało kobiet, więc i płeć stała się atutem Czerwińskiej.

Bez niej nie byłoby miesięcznic

Anita Czerwińska (rocznik 1970) jest sejmową debiutantką, startowała z okręgu podwarszawskiego. Skończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Do PiS trafiła dzięki działalności w warszawskim klubie „Gazety Polskiej” i organizacji miesięcznic smoleńskich. To ona od 2010 r. zgłaszała do ratusza zgromadzenie pod Pałacem Prezydenckim, które po zmianie prawa przez PiS stało się zgromadzeniem cyklicznym. Kaczyński mówił: „Bez niej nie byłoby tu miesięcznic”.

Prezes awansował posłankę, politycznie związaną z Joachimem Brudzińskim, i zaprosił do komitetu politycznego PiS. Doceniono tak jej aktywność na rzecz upamiętnienia ofiar katastrofy. Kiedy w 2015 r. dostała się do Sejmu, mówiła, że ma wielką satysfakcję. A to dlatego – jak tłumaczyła – że jako dziennikarka miała półroczny zakaz wchodzenia do Sejmu wydany przez Ewę Kopacz. „Protestowaliśmy podczas wysłuchania Tomasza Arabskiego, ówczesnego kandydata na ambasadora Hiszpanii... A uważaliśmy, że nie powinien dostać tej funkcji, bo powinien rozliczyć się z tego, co zrobił w związku z katastrofą smoleńską” – tłumaczyła.

Kim jest Radosław Fogiel?

Radosław Fogiel (rocznik 1982) z PiS jest związany o wiele dłużej. W ostatnich kampaniach pracował w sztabach, które wygrywały wybory. Kiedy Paweł Szefernaker odszedł z Nowogrodzkiej do MSWiA, to Fogiel stał się głównym kreatorem kampanii w internecie.

Częściej występuje w mediach lokalnych niż ogólnopolskich. Ostatnio w Radiu Plus Radom tak komentował wyniki wyborów: „Szybki rzut oka na mapę wyborczą województw sugeruje, że linia podziału biegnie wzdłuż Wisły. Ale jeśli zagłębimy się w dane w powiatach i gminach, to zobaczymy, że PiS wygrał prawie wszędzie. Nie ma podziału Polski”.

Fogiel zainteresował się PiS w 2001 r., kiedy był w klasie maturalnej w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Radomiu. Skończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim i już na studiach zaczął pracować w centrali partii przy Nowogrodzkiej. Kiedy w 2005 r. PiS wygrał wybory, Fogiel nie zdobył mandatu. W 2014 r. został radnym sejmiku mazowieckiego piątej kadencji. Także w ostatnich wyborach samorządowych dostał się do sejmiku.

Przy Nowogrodzkiej mówią o Foglu, że jest sprawnym organizatorem i dyskretnym współpracownikiem, a do tego dobrze zna się na nowych technologiach. W 2009 r. Kaczyński zaproponował mu pracę asystenta. Od kilku lat prowadzi też biuro poselskie prezesa, a zastąpił na tym stanowisku Barbarę Skrzypek, która została dyrektorem Biura Prezydialnego.

Fogiel będzie startował do Sejmu

Jeden z posłów opowiada, że Fogiel zdobył punkty u prezesa również znajomością języków i kindersztubą. Kaczyński wystąpił w 2015 r. w jego spocie wyborczym: „Radosław Fogiel. Jego naprawdę świetnie znam. To szef mojego biura. To młodość, energia, kompetencje, rozeznanie międzynarodowe, języki. To wszystko, co jest dzisiaj potrzebne, żeby działać szczególnie na tym odcinku, bo reprezentuje nas w organizacjach młodzieżowych, w międzynarodowych organizacjach konserwatystów. Powinien być w parlamencie”. Fogiel w 2012 r. został wiceprzewodniczącym, a w 2017 przewodniczącym Europejskich Młodych Konserwatystów, organizacji powiązanej z Sojuszem Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Do tej pory bardzo rzadko udzielał się w mediach ogólnopolskich. Funkcja wicerzecznika PiS pomoże mu zbudować rozpoznawalność, potrzebną do zdobycia mandatu posła w jesiennym rozdaniu.