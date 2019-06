Tusk przed komisją, czyli polityczne zapotrzebowanie na aferę

Przesłuchanie Donalda Tuska przez sejmową komisję śledczą do spraw miało jeden cel – przekonać wyborców, że były premier pozbawił Polaków kilkuset miliardów zł, które trafiły do rąk aferzystów. A więc – jest afera, a Donald Tusk jest jej głównym winowajcą.

Śledczy, a zwłaszcza Marcin Horała, przewodniczący komisji, nie bardzo potrafił sobie przypomnieć, skąd wziął tak ogromną sumę. Powoływał się wprawdzie na szacunki Komisji Europejskiej, ale nie potrafił odpowiedzieć na pytanie Tuska – jakie konkretnie. Odpowie na to pytanie później.

Można też było odnieść wrażenie, że Horała celowo nie odróżnia pojęcia „luka vatowska „od sumy strat”, jakie wynikały z przestępstw wyłudzania tego podatku. Luka bowiem jest stałym elementem każdej gospodarki, bo składają się na nią nie tylko ewidentne przestępstwa wyłudzenia tego podatku, ale także szara strefa, czyli na przykład to, gdy płacimy malarzowi za odnowienie mieszkania należność do ręki, bez faktury VAT. Mimo więc, że rząd odniósł sukcesy w uszczelnianiu tejże luki, to ona jednak cały czas jest, chociaż mniejsza.

Komisja ds. wyłudzeń VAT elementem kampanii

Przesłuchanie Donalda Tuska najwyraźniej nie miało jednak na celu wyjaśnienie czegokolwiek, na pewno nie chodziło też o to, byśmy zrozumieli specyfikę tego rodzaju przestępstw, ale byśmy odnieśli nieodparte wrażenie, że stoi przed nami winowajca. Ten, który w czasie swego premierowania pozbawił naród kilkuset miliardów zł, zamiast wcześniej wypłacić mu po 500 zł na każde dziecko. Komisja do spraw wyłudzeń VAT nie ma bowiem cokolwiek wyjaśniać, ma być elementem kampanii wyborczej do parlamentu, która trwa.

Nie bardzo też słuchali tego, co miał do powiedzenia Donald Tusk. Między innymi tego, że tworzenie prawa, mającego na celu walkę z przestępstwami podatkowymi, nie powinno odbywać się na kolanie, bo szlachetnie intencje nie wystarczą. Niezbędne jest też przewidzenie wszystkich jego skutków, które boleśnie mogą dotknąć uczciwych przedsiębiorców, zamiast rzeczywistych aferzystów. Przesłuchania przed sejmową komisją śledczą nie są adresowane do osób, usiłujących poznać specyfikę wyłudzeń podatkowych, ale do wyborców. Ich cel jest jasny – mają zniechęcić niezdecydowanych do głosowania na tych, którzy nie dali 500 plus, bo pozwolili zagarnąć te pieniądze oszustom.