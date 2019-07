Pogodowy zawrót głowy

Letni skwar w 2003 r. kosztował życie 70 tys. mieszkańców Europy – wynika z opublikowanych ostatnio badań sfinansowanych przez UE. Do tej pory był to rekordowy rok pod względem temperatur, ale kto wie, czy tegoroczne lato nie zbierze większego żniwa. Za sobą mamy dopiero czerwiec z tropikalnymi temperaturami, więc na analizy porównawcze trzeba zaczekać. I tak może być z tym problem, bo WHO od dawna ocenia naszą statystykę dotyczącą przyczyn umieralności jako niewiarygodną i wini za to lekarzy, którzy niedokładnie identyfikują przyczyny zgonów.