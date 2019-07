Zakończył się pierwszy dzień konwencji programowej PiS „Myśląc Polska” w Katowicach, odtwarzającej taką samą konwencję sprzed lat czterech, gdy PiS świeżo po sukcesie w wyborach prezydenckich na serio uwierzył w przejęcie władzy. Teraz jest podobnie, ale wybory europejskie zastąpiły prezydenckie, a PiS nie myśli o odbiciu władzy, lecz o jej utrzymaniu.

I tę różnicę w kuluarach Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego czuć bardzo wyraźnie. Dziś PiS to partia sytych. Przed wejściem szoferzy z czarnych limuzyn (głównie BMW) czekają na VIP-ów, w środku szerokie uśmiechy i szmer rozmów: „panie ministrze”, „panie prezesie”, kolejki szeregowych działaczy ustawiają się do zdjęć z ulubionymi politykami. „Czy mogę zrobić zdjęcie mojej wnuczce z panem ministrem?” – pytał dziadek całkiem już dorosłej kobiety.

Sytość i nuda

Nieważne, co powie Jarosław Kaczyński o potrzebie gryzienia trawy w kampanii parlamentarnej; w PiS panuje niczym niezmącony optymizm. Sytość – to pierwsze przemożne wrażenie z katowickiej konwencji. – Pod każdym względem wyprzedzamy opozycję. Oni się rozjechali po kraju, ale nie mają nic do powiedzenia: ani z kim startują, ani jaki mają program. My mamy już prawie gotowe listy wyborcze, ogłosimy je pewnie jeszcze w lipcu – mówi w kuluarach prominent.

Konwencja w MCK wygląda mniej więcej tak, że w głównej sali odbywają się „sesje tematyczne” z udziałem najważniejszych polityków (duża reprezentacja ministrów, ale w kuluarach największe wrażenie zrobiły pochwały pod adresem PiS ze strony ekonomisty Krzysztofa Rybińskiego – „bo nie nasz, a nas chwali”), natomiast na górze w czterech salach odbyło się dziś 16 paneli dyskusyjnych. Miało to stworzyć wrażenie ogromnej pracy programowej włożonej w przygotowanie konwencji i bogatego zaplecza intelektualnego PiS. Mogłem mieć pecha, bo nie sposób było śledzić wszystkich debat, ale z tego, co widziałem, wiało nudą. Na debacie „Rok rocznic” pewien pan profesor w odpowiedzi na pytanie o promocję polskiej pamięci historycznej zaczął czytać slajdy o instytucji, którą reprezentował. Trwało to kwadrans, aż prowadząca odebrała mu głos. No i nie dowiedziałem się nic o promocji polskiej pamięci historycznej zagranicą.

W PiS manele mają się znakomicie

A teraz manele. To termin ukuty przez pewnego anglosaskiego dziennikarza – tak z angielska nazywa panele, w których występują tylko mężczyźni (jego redakcja oficjalnie zakazuje zresztą swoim dziennikarzom występów w manelach). W PiS natomiast manele mają się znakomicie. Na 16 piątkowych paneli w aż dziesięciu byli tylko panowie. Na 86 ekspertów pań było tylko 10.

Wieczorem frekwencja nikła w oczach, pełne początkowo sale pustoszały. Żaden z paneli nie zbliżył się wprawdzie do modelu idealnego (więcej panelistów niż słuchaczy), ale niektóre przyciągały po kilkanaście osób. Juro znów będzie tłoczno – przemówienie wygłosi Jarosław Kaczyński. Prezes ma ponoć powiedzieć coś o przyszłości; pierwszy dzień był poświęcony głównie chwaleniu się dokonaniami z kończącej się kadencji. Program wyborczy na kolejną poznamy pewnie za jakiś miesiąc.

PS. I nieoficjalnie – Patryk Jaki wraca do Solidarnej Polski, z której wybył, gdy wierzył, że pomoże to zdobyć prezydenturę Warszawy.