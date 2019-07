Koalicja Obywatelska ogłosiła konkrety. Oto „Szóstka Schetyny”

„Nie wystarczy być anty-PiS-em” – ogłosił w sobotę Grzegorz Schetyna. Przedstawił sześć najważniejszych punktów, wokół których buduje program opozycji.

Punkt pierwszy z „Szóstki Schetyny” to Wolność i Demokracja: „Zaczniemy od aktu odnowy demokracji. Jednym zbiorem ustaw usuniemy cały śmietnik bezprawia. (...) Chcemy, aby referenda po zebraniu miliona podpisów miały charakter obligatoryjny. Wprowadzimy głosowania przez internet” – obiecał lider PO. Zapowiedział też legalizację związków partnerskich. Wskazał, że Polacy doskonale rozumieją, co to jest równość wobec prawa, szacunek dla instytucji, tolerancja, i „że to wszystko składa się na ich wspólne, na nasze bezpieczeństwo”.

Czytaj także: PiS pokazuje jedynki na listach. Chce przykryć „Szóstkę Schetyny”

Program opozycji: praca, służba zdrowia, wsparcie dla osób starszych

Druga zmiana ma dotyczyć obszaru płac: „Niech państwo wreszcie zacznie szanować człowieka, który pracuje. Niech państwo przestanie dokładać mu ciężarów. Bogacą się partyjni działacze, tylko pensja zwykłego pracownika nie rośnie. Gwarantuję, że ci, którzy zarabiają poniżej 4,5 tys zł brutto, dostaną specjalną premię za aktywność”.

Trzecią zmianą, wokół której Schetyna chce budować program, jest opieka zdrowotna. Z badań przeprowadzonych przez PO wynika, że to temat, który bardzo interesuje wyborców. „Termin oczekiwania do specjalisty nie będzie dłuższy niż 21 dni. Oczekiwanie na SOR nie może trwać dłużej niż 60 minut. Program walki z rakiem będzie według europejskich standardów” – wyliczał szef PO.

Obiecał też przywrócenie i rozszerzenie programu in vitro. Zapowiedział stworzenie kalendarza szczepień w szerszym niż dziś zakresie i specjalny pakiet dla osób niepełnosprawnych (m.in. turnusy rehabilitacyjne przynajmniej raz w roku).

Czwartą propozycją jest plan pomocy dla osób starszych. „Mamy szeroki program dla seniorów. 13. emerytura nie jest kaprysem władzy. To jest nasz obowiązek. Zbudujemy centra rehabilitacji i domy pobytu. Domy opieki to ostateczność. Program dla seniora dostępny będzie w całej Polsce – darmowe drobne prace domowe, taksówka do przychodni. Trzeba uwolnić tzw. więźniów czwartego piętra” – ogłosił lider PO. Jak wyjaśnił, chodzi o proste sprawy: „Darmową pomoc przy domowych naprawach, darmową taksówkę do przychodni i zabiegi kosmetyczne”. Podkreślił, że projekt dedykowany osobom niepełnosprawnym i seniorom budowany jest we współpracy z samorządowcami.

Czytaj także: PO szuka pomysłów na wybory

Oświata i walka o czyste powietrze

Piąty punkt dotyczy poprawy sytuacji w oświacie. „Nauczycielom damy obiecane podwyżki i więcej autonomii. To można i trzeba zrobić” – zapowiedział Schetyna. Obiecał, że dzieci rozwiną swoje pasje i nie będą przynosić pełnych tornistrów do domów.

I ostatni, szósty obszar to czyste powietrze i woda. „Świeże powietrze już tylko z nazwy jest świeże, a znalezienie czystego wymaga wypraw i poszukiwań. Ogromne obszary Polski zagrożone są pustynnieniem” – mówił Schetyna. Zapowiedział, że w ciągu ośmiu lat Koalicja Obywatelska zredukuje zanieczyszczenie powietrze w Polsce do „poziomu w pełni bezpiecznego dla zdrowia”.

Zmierza zrobić to nie tylko poprzez wymianę pieców z dopłatą, ale też dzięki nowemu podejściu do energetyki. „Zobowiązujemy się, że do 2030 r. wyeliminujemy węgiel w ogrzewaniu domów i mieszkań, do 2035 r. w ogrzewaniu systemowym, a do 2040 r. – w energetyce” – zadeklarował Schetyna.

Czytaj także: Fantazje o atomie. Jak Naimski obiecał sześć reaktorów jądrowych

Nie wystarczy być anty-PiS-em

Lider Platformy Obywatelskiej przypomniał, że przez ostatnie miesiące, a szczególnie od tygodnia, PO odwiedza miasta i wsie w całej Polsce w ramach akcji #Porozmawiajmy. „Wsłuchujemy się w głos, który płynie z tych rozmów, i ta lekcja jest bardzo jasna i oczywista: nie wystarczy być anty-PiS-em, bo bycie anty-PiS-em nie odzwierciedla tak naprawdę tego, kim jesteśmy i za czym się opowiadamy” – podkreślił w swoim wystąpieniu.

Pełna oferta programowa Koalicji ma być gotowa w ciągu dwóch tygodni.

Jerzy Baczyński: Właściwie każdy segment państwa prosi się o pilną diagnozę