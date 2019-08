Jak narodowcy upamiętnili powstanie warszawskie

Uczestnicy marszu skandowali: „Cześć i chwała bohaterom!”. A chwilę potem: „Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę” i „Śmierć wrogom ojczyzny”. Ale faszystami na miejscu i tak zostali nazwani Obywatele RP.

VIII Marsz Powstania Warszawskiego, organizowany przez ruch społeczny Roty Niepodległości i Stowarzyszenie „Marsz Niepodległości”, rozpoczął się przy Rondzie Dmowskiego ok. godz. 16:30. Andrzej Kołakowski, jeden z organizatorów wydarzenia, „dziękował” policji za zablokowanie wjazdu pojazdom, które wiozły nagłośnienie i telebim. Stwierdził, że Warszawa najwyraźniej nie sprzyja patriotom. Zebrani też narzekali, bo nic nie dało się usłyszeć. – Władze miasta się nie popisały – słyszymy od jednej z uczestniczek. Mówcy wystąpili na zaimprowizowanej scenie. W godzinę „W” zawyły syreny i wybuchły petardy. Uczestnicy zaśpiewali (w sumie dość niemrawo) „Rotę”, a centrum stolicy spowił dym. Tłum (w sumie nie tak liczny) ruszył w stronę pl. Krasińskich.

Platformę na czele pochodu oklejono banerem z hasłem „Każdy pocisk, jeden Niemiec”. Za nią szły kolejne: „Zrodziła nas powstańcza krew” i „Stop totalitaryzmom”. Przekreślone symbole sierpa i młota, swastyki oraz... tęczowej flagi. Plakat nie wszystkim się podobał. Ludzie podchodzili, pytali, czemu homoseksualizm uznano za totalitaryzm i zrównano z nazizmem. – Proszę zobaczyć, co się dzieje w kraju – tłumaczy mężczyzna, który niesie baner. – Homoseksualiści chcą przecież edukacji seksualnej.

W marszu szło sporo młodych ludzi. Rodziny z dziećmi. Przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej, Roty Marszu Niepodległości („społeczna mobilizacja polskich patriotów”) i pomniejszych środowisk narodowych. Powiewały biało-czerwone flagi. Na miejscu były też zresztą sprzedawane, tak jak inne patriotyczne gadżety. – Poszło ze dwadzieścia opasek – mówił jeden ze sprzedawców. – Ale najlepiej sprzedają się kotyliony: z orłem i Polską Walczącą. Ładne, żaden plastik, tylko metal.

Cześć i chwała bohaterom, śmierć wrogom ojczyzny

Organizatorzy prowadzili w tłumie kwestę – zbierali na kolejny Marsz Niepodległości 11 listopada. Uczestnicy skandowali: „Cześć i chwała bohaterom!” na zmianę z „Duma, duma narodowa!”, „Biało-czerwone – barwy niezwyciężone!”. Zaraz potem tradycyjnie: „Śmierć wrogom ojczyzny” (co niektórzy mieli taki napis na koszulkach) i „Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę”. Sławili też Narodowe Siły Zbrojne.

Hasła podzieliły zgromadzonych. Część ludzi się odłączyła, inni obserwowali z bezpiecznego dystansu. – Nie, nie biorę w tym udziału – zapewniał Paweł, warszawiak z dziada pradziada. – Narodowe Siły Zbrojne? Byłem kiedyś bardzo prawicowy. Ale zacząłem czytać.

Kaja Godek wyrzuca ulotkę z wierszem Świrszczyńskiej

Na trasie przemarszu stanęli kontrmanifestanci. Na ich plakacie widniał symbol Polski Walczącej i falanga – a pomiędzy przekreślony znak równości. Narodowcy komentowali, że to „bezczeszczenie symboli”, profanacja. Ktoś inny groził sądem. Grupę protestujących otoczyła i spisała policja. – Właśnie zostałam spisana przez funkcjonariusza za rozdawanie ulotek z wierszem Anny Świrszczyńskiej – opowiadała Agata Szczęśniak („Krytyka Polityczna”). Na odwrocie ulotki informacja: „Powstańczy stanęli przeciwko Trzeciej Rzeszy. Jej symbolami był: celtycki krzyż, biała siła, ulice wolne od Polaków, od Żydów, od gejów”. Nie spodobało się.

Widzimy, że ulotkę dostała m.in. Kaja Godek, niedawna kandydatka w wyborach do Parlamentu Europejskiego, znana aktywistka walcząca o zaostrzenie prawa aborcyjnego. Wyrzuciła kartkę z wierszem na chodnik.

Faszyzm wraca

Na samym pl. Krasińskich też było gorąco. Obywatele RP podnieśli transparent z napisem „Faszyzm wraca i hańbi”. – Organizatorzy marszu mają prawo nie życzyć sobie takich plakatów – tłumaczył nam jeden z funkcjonariuszy. Obywateli poproszono, by dobrowolnie opuścili miejsce przed Pomnikiem. Nie zgodzili się, więc zostali wyniesieni. – I to są właśnie faszyści – komentował jeden z uczestników marszu (zachowanie Obywateli, nie policjantów, rzecz jasna). – To są ci nowocześni Polacy? To całe LGBT? – dopytywał ktoś inny. Gdy Obywateli wynoszono, tłum gwizdał i klaskał.

Do „ideologii LGBT” nawiązywano zresztą parokrotnie. Godek tak mówiła na pl. Krasińskich: – Nikt z powstańców warszawskich nie walczył o to, by dziś zalewała nas ideologia LGBT, o tzw. tolerancję. Ten ruch LGBT chce wejść do szkół, by zaburzyć proces wychowania.

– Polacy stają przeciw Polakom – komentowała starsza kobieta, krytykując... antyfaszystów. I zaraz doprecyzowała: – Prawdziwi Polacy to ci normalni, a nie dewianci, jak w tym Białymstoku. W istocie, Polacy znów stanęli przeciw Polakom.