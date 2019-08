Abp Jędraszewski o „tęczowej zarazie” w 75. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego

Czerwona zaraza już po naszej ziemi nie chodzi. Co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, serca i umysły – mówił dziś w kazaniu metropolita krakowski. I dodał: nie czerwona, ale tęczowa.

Słowa krakowskiego metropolity i zastępcy przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski cytuje krakowski dodatek „Gazety Wyborczej”. Padły w czasie homilii na mszy w bazylice Mariackiej, którą koncelebrował właśnie abp Marek Jędraszewski. Przez mniej więcej kwadrans hierarcha miał przypominać historię powstańczego zrywu stolicy w 1944 r. Wspominał bohatersko walczących uczestników powstania warszawskiego.

Potem odniósł się do współczesności, mówiąc o długim oczekiwaniu na młodą Polskę aż do 1989 r. I stwierdził: „Czerwona zaraza już po naszej ziemi nie chodzi. Co nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie marksistowska, bolszewicka, ale zrodzona z tego samego ducha – neomarksistowska. Nie czerwona, ale tęczowa”.

Czytaj też: „Tylko nie mów nikomu”. Inflacja przeprosin i wysyp niedorzeczności

Abp Jędraszewski znów atakuje środowiska LGBT

To kolejna wypowiedź krakowskiego metropolity w ostatnich dniach, w której atakuje środowiska LGBT. Dzień wcześniej na Jasnej Górze mówił, że „negowanie prawdy o powołaniu kobiety i mężczyzny do wspólnego życia i posiadania potomstwa, a jednocześnie afirmowanie ideologii LGBT stanowi zaprzeczenie godności człowieka”. Dziś, nawiązując do swojej homilii w Częstochowie, abp Jędraszewski dodał: „Na ustach tych, którzy głoszą wszem wobec tolerancję, pojawiają się przemoc, poniżanie, szyderstwo z najświętszych znaków: Matki Boski Częstochowskiej, a ostatnio symbolu Polski Walczącej”.

Jak pisze „Gazeta Wyborcza”, po kazaniu w bazylice Mariackiej rozległy się brawa zgromadzonych wiernych, wśród których byli m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wojewoda Piotr Ćwik i kurator oświaty Barbara Nowak.

Adam Szostkiewicz: Episkopat do dymisji