Turbopatriotyzm – broń prawicy

Rozmowa z Marcinem Napiórkowskim, kulturoznawcą, o tym, dlaczego turbopatriotyzm pokonał softpatriotyzm i co z tym zrobić.

JOANNA PODGÓRSKA: – Co to jest turbopatriotyzm?

MARCIN NAPIÓRKOWSKI: – Nie da się zdefiniować strony prawej bez strony lewej czy góry bez dołu. Turbopatriotyzm także jest częścią całości. Nie da się go zrozumieć, nie biorąc pod uwagę tego, co się działo w głównym nurcie polskiej debaty od transformacji do mniej więcej 2004 r. Turbopatriotyczna mitologia to negatywna reakcja (backlash) na opowieść, że jedynym celem i przeznaczeniem Polski jest radosny marsz na Zachód; że wszystkim wszędzie będzie coraz lepiej, a stare opowieści o Polsce, zwłaszcza o heroicznej walce o niepodległość, są już niepotrzebne.