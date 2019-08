Jest wykaz lotów Tuska. Bez dowodów na łamanie przepisów

Po aferze ze służbowymi podróżami byłego już marszałka Marka Kuchcińskiego kancelaria premiera opublikowała kolejną listę lotów, tym razem Donalda Tuska.

Na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowano w piątek wykaz lotów byłego premiera Donalda Tuska. Tabela zawiera 573 pozycje z okresu od listopada 2007 do września 2014 r. W wykazie wyszczególniono daty i trasy podróży oraz rodzaj użytego samolotu. Do kwietnia 2010 r. (katastrofa smoleńska) premier latał TU-154 M lub Jakiem 40, czasem śmigłowcem. Po Smoleńsku został Jak, a potem Tusk przesiadł się na dzierżawione od Lotu samoloty Embraer.

W wykazie znajduje się także jeden lot czarterem, jeden oznaczony jako „policja” (po katastrofie kolejowej w Babach z sierpnia 2011 r.), a także dwa przeloty śmigłowcem Mi-8 do Kołobrzegu (na pogrzeb Sebastiana Karpiniuka).

Loty Tuska do Gdańska

Premier Donald Tusk najczęściej podróżował do i z Gdańska – mowa w sumie o 388 przelotach. Tylko podczas pierwszego roku urzędowania latał do rodzinnego miasta 36 razy. Najczęstszym kierunkiem podróży zagranicznych była zaś Bruksela – w wykazie pojawia się 62 razy. 14 razy Tusk odwiedził Berlin, 9 Paryż, 5 Rzym, 3 Londyn, po dwie podróże odbył do Pragi i Moskwy.

Podobnie jak w przypadku opublikowanych wcześniej wykazów lotów Mateusza Morawieckiego i Beaty Szydło w zestawie brakuje informacji o statusie poszczególnych lotów i o ewentualnych osobach towarzyszących.

Wykaz służbowych lotów premiera Donalda Tuska został opublikowany jako ostatni – po wykazie lotów marszałka Sejmu, marszałka Senatu, premier Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego – bo jak tłumaczył szef KPRM Michał Dworczyk, „jest tam dużo bałaganu”. Tłumaczył, że dokumenty znajdują się w jednym pomieszczeniu, ale nie ma ich w wersji cyfrowej i są bardzo rozproszone. I to z tego powodu brakuje informacji o tym, z kim podróżowali byli premierzy – „wtedy analiza materiałów trwałaby jeszcze dłużej”.

8 sierpnia na konferencji prasowej, na której Marek Kuchciński ogłosił swoją dymisję, wicerzecznik PiS Radosław Fogiel zaprezentował, zajmujący 20 połączonych spinaczami stron, wykaz lotów Tuska. Prezes PiS mówił wtedy, że Tusk jako premier „odbył szereg podróży do krajów atrakcyjnych turystycznie. Co do sensu politycznego tych wyjazdów można mieć pewne wątpliwości. No i jeździł tam z żoną”.

Z opublikowanego dziś wykazu nie wynika, które z przelotów Tuska mogły mieć charakter prywatny. Przy lotach do Gdańska nie podano, czy miały status HEAD. Nie ma list pasażerów, nie wiadomo więc, kto i w jakim charakterze podróżował z Tuskiem. To wszystko mają sprawdzić... dziennikarze, których Kaczyński gorąco do tego zachęcał.

Ciąg dalszy afery Air Kuchciński

Afera z nadużywaniem przywilejów przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego wybuchła 25 lipca. Wówczas poseł Sławomir Nitras (PO) ujawnił dokumenty na temat pięciu przelotów rządowym samolotem Gulfstream, w których uczestniczyli żona i dzieci Kuchcińskiego. Kilka dni później marszałek przyznał, że rodzina towarzyszyła mu w 23 podróżach.

Z Kuchcińskim latali także posłowie: Stanisław Piotrowicz z żoną, Bogdan Rzońca, marszałek Podkarpacia Władysław Ortyl. Korzystała też posłanka Krystyna Wróblewska, czym pochwaliła się, publikując w sieci zdjęcia z pokładu gulfstreama.

Afera z lotami dotknęła także Stanisława Karczewskiego. Marszałek Senatu też przewoził tak swoich najbliższych. Wiemy o przynajmniej jednym przelocie – z żoną i wnukami do Budapesztu.