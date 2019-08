Rada Krajowa PO zatwierdziła listy Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Są zmiany

Znany poseł PO Krzysztof Brejza wystartuje do Senatu z Inowrocławia. „Jedynkę” w okręgu bydgoskim dostał były europoseł Tadeusz Zwiefka.

To najważniejsza zmiana w stosunku do zaprezentowanych pod koniec lipca jedynek Koalicji Obywatelskiej. „Start do Senatu jest moją świadomą i przemyślaną decyzją – tego wymaga odpowiedzialność za Polskę” – napisał na Twitterze Brejza. Według bydgoskiej „Gazety Wyborczej” szef sztabu PO zdecydował się na Senat, żeby pokonać wojewodę Mikołaja Bogdanowicza (PiS) w okręgu nr 10, obejmującym powiaty inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński i żniński.

Bogdanowicz zapunktował w centrali PiS przy Nowogrodzkiej, kiedy pierwszym patronem sali w Urzędzie Wojewódzkim uczynił Lecha Kaczyńskiego. O jego zaangażowaniu w sprawę upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej świadczy m.in. organizacja wystawy ze zdjęciami z miesięcznic (na fotografiach widać transparenty z napisami: „Reżim Tuska i Komorowskiego boi się prawdy. Kłamie”, „To nie zamach. To egzekucja”, „Zginęli zgodnie z konstytucją Platformy”). Bogdanowicz jest też dobrze ulokowany u o. Tadeusza Rydzyka.

Start do Senatu jest moją świadomą i przemyślaną decyzją-tego wymaga odpowiedzialność za Polskę. Nie liczy się dla mnie sam fakt bycia w Sejmie, liczy się tylko i wyłącznie wynik całej #KoalicjaObywatelska

51 mandatów w Senacie to absolutne minimum. — Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) August 19, 2019

Poncyljusz za Ferenca

Z kandydowania do Sejmu wycofał się prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc. Jedynkę na liście dostał w tej sytuacji Paweł Poncyljusz, wcześniej związany z PiS i ugrupowaniem Polska Jest Najważniejsza. Nie potwierdziły się za to nieoficjalne informacje, że liderem listy Koalicji w Gdańsku zostanie Agnieszka Pomaska. „Jedynkę” utrzymał tam szef klubu parlamentarnego PO Sławomir Neuman.

„Będziemy wszędzie – w każdej gminie, każdym powiecie, każdym regionie” – mówił w poniedziałek lider PO Grzegorz Schetyna podczas posiedzenia Rady Krajowej PO, która zatwierdziła listy do Sejmu i Senatu. Schetyna ujawnił, że głosowano nad listą 920 kandydatów do Sejmu i 80 kandydatów do Senatu.

Czekanie na Senat

Kandydaci do Senatu nie zostali jeszcze zaprezentowani. Koalicja Obywatelska uzgadnia wystawienie wspólnych przedstawicieli do izby wyższej parlamentu z pozostałymi ugrupowaniami opozycyjnymi, lewicą i PSL-Kukiz ′15. Jednym z takich kandydatów będzie zapewne dotychczasowy szef NIK Krzysztof Kwiatkowski, który złożył dziś dymisję i zapowiedział start w Łodzi.

Lider Platformy w Warszawie zaprosił na scenę „jedynki” Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu w poszczególnych okręgach. Na scenie znaleźli się także niektórzy szefowie struktur regionalnych, którzy – jak mówił Schetyna – „zrobili miejsce” innym kandydatom, w tym Rafał Grupiński, Aleksander Miszalski czy Arkadiusz Myrcha.

„Jedynki” list Koalicji Obywatelskiej do Sejmu

1. Legnica – Piotr Borys, szef biura krajowego PO, wicemarszałek województwa dolnośląskiego

2. Wałbrzych – Tomasz Siemoniak, wicepremier, szef MON za rządów PO

3. Wrocław – Małgorzata Kidawa-Błońska

4. Bydgoszcz – Tadeusz Zwiefka

5. Toruń – Tomasz Lentz

6. Lublin – Joanna Mucha

7. Chełm – Riad Haidar

8. Zielona Góra – Tomasz Aniśko, jeden z liderów Zielonych

9. Łódź – Tomasz Zimoch

10. Piotrków Trybunalski – Cezary Grabarczyk

11. Sieradz – Cezary Tomczyk

12. Chrzanów – Dorota Niedziela

13. Kraków – Paweł Kowal

14. Nowy Sącz – Jagna Marczułajtis-Walczak

15. Tarnów – Urszula Augustyn

16. Płock – Marcin Kierwiński

17. Radom – Joanna Kluzik-Rostkowska

18. Siedlce – Kamila Gasiuk-Piechowicz

19. Warszawa – Grzegorz Schetyna

20. Warszawa II – Jan Grabiec

21. Opole – Witold Zembaczyński, wiceprzewodniczący Nowoczesnej

22. Krosno – Joanna Frydrych

23. Rzeszów – Paweł Poncyljusz

24. Białystok – Robert Tyszkiewicz, sekretarz generalny PO

25. Gdańsk – Sławomir Neuman, szef klubu parlamentarnego PO

26. Gdynia – Barbara Nowacka

27. Bielsko-Biała – Mirosława Nykiel

28. Częstochowa – Izabela Leszczyna

29. Gliwice – Marta Golbik

30. Rybnik – Marek Krząkała

31. Katowice – Borys Budka

32. Sosnowiec – Wojciech Saługa

33. Kielce – Bartłomiej Sienkiewicz

34. Elbląg – Jacek Protas

35. Olsztyn – Janusz Cichoń

36. Kalisz – Mariusz Witczak

37. Konin – Tomasz Nowak

38. Piła – Małgorzata Janyska

39. Poznań – Joanna Jaśkowiak

40. Koszalin – Sławomir Nitras

41. Szczecin – Arkadiusz Marchewka