Z życia sfer

Dlaczego promotorzy LGBT akurat koguta wybrali do deprawowania pcimskich dzieci, do tej pory nie ustalono.

O tym, że ideologia LGBT wykorzysta każdą okazję do tego, żeby się szerzyć, świadczą wydarzenia z Pcimia w Małopolsce. Podczas odbywających się tam warsztatów plastycznych dzieci namalowały mural przedstawiający kolorowego koguta z pozoru wyglądającego na normalnego, w którym jednak miejscowy proboszcz bez trudu rozpoznał „symbol zdrady i fałszywości”, kojarzący mu się z promocją LGBT. Nie bardzo wiadomo, co proboszcza dotknęło w wyglądzie koguta aż tak, że skrytykował go na mszy w kościele.