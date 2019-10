Jak było w sztabie Lewicy? Bez entuzjazmu

12-proc. wynik Lewicy nie satysfakcjonuje nikogo, a okrzyk „weszliśmy do Sejmu” nie robi większego wrażenia. Mimo uśmiechów i zapewnień o dalszej współpracy przyszłość Lewicy stoi pod znakiem zapytania.

Trudno o bardziej wymowny obrazek niż ten ze sztabu wyborczego Lewicy zaraz po ogłoszeniu wstępnych wyników. Liderzy – Włodzimierz Czarzasty, Adrian Zandberg i Robert Biedroń – stoją na scenie, milcząc. Pod nimi działacze machają flagami: polską, europejską i tą z logo Lewicy. Do wszystkich z telebimu przemawia Jarosław Kaczyński. Stupor ustępuje dopiero po chwili.

Oczywiście winne takiej sytuacji są po części stacje telewizyjne, które – co naturalne – najpierw odwiedzają zwycięzców. Gdyby jednak liderzy Lewicy wierzyli we własną propagandę sukcesu, to zwycięzcami ogłosiliby siebie, poprosiliby o wyłączenie telewizyjnej relacji, a do dziennikarzy udaliby się dopiero po zejściu ze sceny. Tak się jednak nie stało. I choć wynik 12 proc. udowodnił, że wyborcza arytmetyka czasem działa i elektoraty niektórych partii mogą się sumować, to nikogo on tak naprawdę nie zadowala.

Lewica musi sobie odpowiedzieć na pytanie: co dalej?

Nie udało się osiągnąć celu nadrzędnego dla wszystkich partii opozycyjnych, a więc odsunąć PiS od władzy. Jeśli wyniki exit poll się potwierdzą, to kolejne cztery lata pozostaną kontynuacją samodzielnych rządów Jarosława Kaczyńskiego. Lewica musi sobie odpowiedzieć na pytanie o to, co dalej. W kuluarowych rozmowach działacze Wiosny, Razem i SLD są zgodni: współpraca zdała egzamin. Od tego, jak będzie wyglądać dalej, zależy podział mandatów. Wnioski wyciągnięte wyłącznie na podstawie finiszu kampanii Lewicy mogłyby być błędne.

W sztabie wyborczym uderzająca była niska średnia wieku działaczy, co może być związane z tym, że za kampanię odpowiadał Robert Biedroń, działający jak magnes na młodszych wyborców. Z kolei największym entuzjazmem cieszyło się wystąpienie Adriana Zandberga. Uchodzi on za najbardziej merytorycznego z trzech tenorów Lewicy, o czym dał znać nie tylko podczas ostatniej debaty organizowanej przez TVN, ale także podczas przedwczorajszego Q&A, które Lewica zorganizowała na finiszu kampanii. Wszystkie pytania, które nie dotyczyły bezpośrednio Biedronia lub Czarzastego, były cedowane na Zandberga. Pomimo medialności lidera Wiosny i walorów szefa partii Razem, nie powinno się mieć złudzeń, że w tym triumwiracie najwięcej do powiedzenia – także na temat przyszłości Lewicy – będzie miał ten trzeci. Włodzimierz Czarzasty nie tylko wprowadza SLD po czterech latach nieobecności do Sejmu, ale też daje mu oddech finansowy. Wszak to Sojusz Lewicy Demokratycznej otrzyma całą dotację, na którą zapracowała koalicja i nigdzie oficjalnie nie jest powiedziane, jak ma się nią podzielić. Co więcej, to on ma najbardziej rozbudowane struktury, tysiące aktywnych członków i pokaźną reprezentację samorządową. Jeśli się więc łączyć, to tylko pod dyktando SLD. A to nie musi być w smak tym, którzy do parlamentu się nie dostali.

Przyszłość Lewicy pod znakiem zapytania

SLD zdecydowało się budować kampanię wokół tematów światopoglądowych, co zresztą znalazło swoje odzwierciedlenie podczas wieczoru wyborczego. Działacze, którzy na niego przybyli, usłyszeli zapewnienie, że wreszcie w Sejmie znajdzie się partia, która zadba o prawa kobiet i nie będzie podchodzić do Kościoła na kolanach. Okazuje się, że ten przekaz nie zdobył wiele więcej zwolenników niż ten, z którym Janusz Palikot szedł do wyborów w 2011 r. Okazało się, że Platforma ma monopol na takie tematy jak przywrócenie praworządności i ładu konstytucyjnego. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość odpowiada na potrzeby socjalnego elektoratu. Wbicie klinu między te dwa bloki okazało się udane, ale nie spektakularne. Teraz Lewica będzie musiała się zastanowić, co zrobić, żeby poszerzyć elektorat, jednocześnie nie tracąc swojej tożsamości. Tym bardziej że już w przyszłym roku wybory prezydenckie.

Umiarkowany entuzjazm towarzyszy raczej tym działaczom, którzy zapewnili sobie pewny mandat do Sejmu. Do takich z dużą dozą pewności należy Maciej Konieczny z partii Razem, który otwierał listę Lewicy w Katowicach: – Jestem zadowolony. Naszym celem było wprowadzić Razem do Sejmu i to się udało. Współpraca z SLD i Wiosną z pewnością będzie układać się dalej. Mamy bardzo dobre wrażenia po kampanii. Obecnie czekamy na oficjalne wyniki, a także wyniki poszczególnych kandydatów. Kiedy je poznamy, nasza Rada Krajowa będzie decydowała o tym, co dalej.

Partykularne myślenie o sobie jako o Razem czy Wiośnie, a nie jako o jednej spójnej koalicji, dawało o sobie znać także podczas wieczoru wyborczego. Gdy tylko światła kamer przestały obserwować scenę, można było zauważyć, że spójny do tej pory tłum rozbija się na grupki. Młodzież z Wiosny zajęta była skandowaniem haseł, Razemowcy rozmową, starsi od nich działacze SLD podpieraniem ścian. Przed tymi trzema partiami bardzo trudna droga, jeśli zechcą się połączyć i powalczyć o miano partii masowej. Pytanie, czy w ogóle możliwa.

