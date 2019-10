Stażystka w moim brukselskim biurze (19 lat) była pod dużym wrażeniem tego, z jak ogromnym zaangażowaniem – i całkiem niezłą znajomością faktów – wielu jej kolegów stażystów z innych krajów Unii komentowało kolejne wyborcze zwycięstwo PiS: „Przecież oni są bardzo młodzi, Polska jest daleko, a tak przeżywają, że ten PiS znowu wygrał. Aż dziwne”. Otóż, to wcale nie powinno dziwić. Wielka Brytania wychodzi z UE, więc Polska staje się piątym co do wielkości państwem unijnym.