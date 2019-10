Nazwisko Szydło zobowiązuje

Pretensje o zainteresowanie ich życiem prywatnym bracia Szydło powinni kierować dziś przede wszystkim do mamy.

Tymoteusz Szydło apeluje o poszanowanie prywatności

Teraz, kiedy ks. Tymoteusz Szydło zniknął z parafii, gdzie miał odbywać posługę, bo zgodnie z oficjalną wersją udał się na bezterminowy urlop z przyczyn, które pozostają tajemnicą, on sam, jego brat i bratowa ogłosili apel o uszanowanie prawa do prywatności. Skarżą się, że stali się przedmiotem komentarzy i ocen, formułowanych m.in. przez internautów, „niejednokrotnie w bardzo obraźliwej formie”.

Oświadczenie upublicznili, co znamienne, za pośrednictwem prawnika. Wspominają zresztą o możliwości „podjęcia bardziej zdecydowanych działań w imię ochrony sfery prywatności”. Co też ważne, sama Beata Szydło (eurodeputowana) ani jej mąż listu nie podpisali.

Niedługo potem tenże prawnik „z całą stanowczością” zaprzeczył, jakoby ks. Szydło „został ojcem i miał dziecko, a już w ogóle z 16-latką”. Dodał też, że „sytuacja rodzinna księdza jest trudna i wymaga wyciszenia”. Naturalnie tak sformułowany komunikat zapewne nakręci tylko spekulacje i plotki.

Tak czy owak Tymoteusz Szydło, jego brat i bratowa zwracają uwagę, że nie są osobami publicznymi i nigdy nie zabiegali o rozgłos. Piszą, że chcą „po prostu spokojnie pracować, żyć i nie stanowić zainteresowania dla świata mediów oraz opinii publicznej”. Zdają sobie jednak sprawę, że „nigdy do końca nie będzie to możliwe”.

Polityczni celebryci walczą o popularność

Otóż to. I to nie tylko dlatego, że granica ochrony prywatności osób publicznych i ich rodzin mocno się w naszych czasach przesunęła. Po części stało się tak wskutek rewolucyjnych zmian natury samych mediów oraz metod rozpowszechniania informacji i opinii (tu kluczowy jest właśnie internet). A same osoby publiczne – w tym zajmujący najwyższe stanowiska politycy – szybko i ochoczo przystały na te nowe reguły gry. W walce o popularność wchodzą dziś często w rolę celebrytów i przejmują ich piarowe chwyty. Zdradzając np. mediom te sekrety swojego życia rodzinnego, które mogą postawić je w lepszym świetle czy też wykorzystując dla swoich celów nawet najbliższych, i to bez większych skrupułów, a w każdym razie bez refleksji, czym się to może dla nich skończyć. Przykłady można mnożyć.

Poza na Katona ma swoją cenę

Nie bez znaczenia jest i to, że kiedy polityk z ostentacją na prawo i lewo głosi przywiązanie do wartości, także religijnych i rodzinnych, to podnosi poprzeczkę oczekiwań wobec siebie. Zwłaszcza w porównaniu do tych, którzy są bardziej wstrzemięźliwi w takich deklaracjach albo po prostu hołdują innym systemom etycznym. Ktoś, kto pozuje na Katona – i jeszcze jako narzędzia używa rodziny – nie może się dziwić, że jest ostro oceniany.

Pretensje za zainteresowanie ich życiem prywatnym bracia Szydło powinni zatem kierować dziś przede wszystkim wobec mamy.

