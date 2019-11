Nie tylko program i stanowiska. Gowin i Ziobro walczą o miliony z subwencji

Koalicjanci PiS domagają się uwzględnienia ich partii w podziale subwencji, która zgodnie z prawem idzie w całości na konto PiS. Liczą na 2 mln zł rocznie.

W PiS wracają wspomnienia sprzed lat, z czasów jakże zgodnej trójkoalicji z Samoobroną i LPR. To jeszcze nie ta temperatura uczuć co w latach 2006–07 (to była era niezapomnianych tytułów typu: „Zgrzyta w koalicji”, „Iskrzy między koalicjantami” itp.), ale w trójkącie PiS – Porozumienie – Solidarna Polska nie jest tak miło, jak w poprzedniej kadencji.

Poparcie Gowina i Ziobry ma swoją cenę

Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro poczuli moc. Mają po 18 posłów, bez których PiS może jedynie pomarzyć o przepychaniu ustaw. Ich poparcie ma swoją cenę. Jak Porozumienie powiedziało, że będzie przeciw ustawie o 30-krotności, to PiS musiał się cofnąć. Ziobryści zażądali z kolei odwołania Magdaleny Biejat z funkcji szefowej komisji polityki społecznej i rodziny. Obie mniejsze partie domagają się mianowania ich ludzi na wiceministrów w resorcie skarbu, pardon, ministerstwie aktywów państwowych; nietrudno zgadnąć, że chcą w ten sposób zabezpieczyć sobie dostęp do tychże aktywów.

PiS patrzy na to z coraz większym zniecierpliwieniem.

I obok docinków („My przetrwamy, oni nie przetrwają” – mówił wiceszef PiS Adam Lipiński w RMF FM) PiS sięga też po brutalniejsze metody. Wśród szefów komisji sejmowych próżno szukać członków partii Gowina czy Ziobry i nie jest to przypadek. Strasznie opornie idą negocjacje umowy koalicyjnej, które mają te wszystkie kwestie rozstrzygnąć. Ze źródeł w PiS słyszę, że rozmowy są „owocne i sympatyczne”, ale gowinowcy i ziobryści mówią już co innego: że jest ciężko, że porozumienie miało być 19 listopada (a mimo rozmów na szczycie do niego nie doszło) i że to jeszcze trochę potrwa.

Subwencje – koalicjanci PiS mają kolejne żądania

Z kilku źródeł słychać o jeszcze jednym wątku negocjacji PiS z koalicjantami. Gowin i Ziobro domagają się uwzględnienia ich partii w podziale subwencji, która zgodnie z prawem idzie w całości na konto PiS (bo w wyborach startowała nie koalicja trzech ugrupowań, lecz komitet założony przez PiS). Gowinowcy i ziobryści chcą, by ich partie dostawały po 2 mln zł rocznie z przypadających dla PiS ponad 23 mln. Konieczna do tego byłaby nowelizacja ustawy o partiach politycznych – i tego również domagają się koalicjanci.

Sprawa może zainteresować także partie lewicowe, bo Wiosna i Lewica Razem są pod tym względem w takiej samej sytuacji w relacjach z SLD (kandydaci Wiosny i Razem startowali z list SLD). Zjednoczona Prawica w końcu się pewnie dogada, ale początek kadencji pokazuje, że będzie ona inna niż cztery minione lata. Zrobiło się ciekawie.