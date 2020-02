Brudasa goń, goń, goń

Oprócz kultury w naszym wspólnym domu ważna jest – jak słusznie zauważył prezydent Andrzej Duda – czystość.

Są sytuacje, w których każdy Polak powinien okazać minimum kultury. Jeśli odwiedza nas w domu ksiądz, kultura wymaga, żebyśmy elegancko wyglądali, a jeśli nie wiemy, w co się ubrać, wystarczy stosować się do szczegółowych zaleceń. Instrukcja parafii Świętego Wojciecha w Białymstoku mówi np., że podczas wizyty księdza w domu obecni mają być wszyscy domownicy, „oczywiście w stroju wizytowym i w obuwiu, a nie w kapciach”. Instrukcja podkreśla, że obuwie jest absolutnie niezbędne, bo „jeśli domownicy przyjmują na boso kapłana – jest to wyraz najwyższej pogardy”.