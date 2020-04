Codzienny stan nienadzwyczajny

W tej chwili nasze prawa, wolności i w ogóle działalność państwa regulowane są prawem, które nieustannie mutuje niczym wirus. Nie mamy stanu nadzwyczajnego. Mamy coś znacznie gorszego: chaos.

Szef MON Mariusz Błaszczak podpisał rozkaz o stworzeniu pododdziałów wojsk do „wspierania policji”.

W tym chaosie władza – od stójkowego po premiera – może, dowolnie żonglując przepisami, bezkarnie, bez kontroli naruszać nasze prawa. Jako oręż ma grzywnę administracyjną do wysokości 30 tys., którą natychmiast, nie czekając na efekt odwołania do sądu, ściągnie z nas urząd skarbowy. Zakaz wstępu do lasu, grzywna za bieganie, jazdę na rowerze, rodzinny wypad nad rzekę – doświadczyliśmy już różnych bezsensownych ograniczeń i kar.

W tych warunkach ogłoszenie stanu nadzwyczajnego byłoby zaprowadzeniem ładu prawnego, a nie zagrożeniem dla demokracji.