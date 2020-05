PKW: Nie będzie wyborów, nie będzie ciszy wyborczej. Ponad 15 tys. zakażonych w Polsce

Zaplanowane na 10 maja wybory nie odbędą się, a PKW wydała komunikat: przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem nie mogą mieć zastosowania. Liczba zakażonych SARS-CoV-2 w Polsce przekroczyła już 15 tys. Najszybciej rośnie liczba zakażonych na Śląsku.

Liczba potwierdzonych zakażeń w Polsce: 15 047 (w tym 755 zgonów)

Liczba potwierdzonych zakażeń na świecie: ponad 3,8 mln (ponad 269 tys. zgonów)

Sejm odrzucił weto Senatu do ustawy o wyborach korespondencyjnych

Gowin i Kaczyński zawarli porozumienie ws. wyborów

Odrzucona przez Senat ustawa o wyborach korespondencyjnych dziś wraca do Sejmu

Pamiętaj! Jeśli masz wątpliwości w związku ze stanem swojego zdrowia, dzwoń na całodobową infolinię NFZ: 800 190 590

Jeśli masz wątpliwości w związku ze stanem swojego zdrowia, dzwoń na Osoby przebywające za granicą mogą się zgłaszać pod całodobowy numer NFZ: (+48) 22 125 66 00

PKW: Głosowanie 10 maja jest niemożliwe

PKW poinformowała, że przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem nie mogą mieć zastosowania – wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców; nie będzie obowiązywać cisza wyborcza, lokale wyborcze pozostaną zamknięte. „Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć” – czytamy w komunikacie PKW przekazanym PAP.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć – głosi komunikat PKW. @PAPinformacje PAP pic.twitter.com/7CGFYtfKwl — PAP (@PAPinformacje) May 7, 2020

Posłuchaj „Tematu tygodnia”, podkastu „Polityki”: Jerzy Baczyński o wyborach, Kaczyńskim i opozycji

Grodzki: Jestem dumny ze swoich senatorów

O to, czy czuje się oszukany przez Jarosława Gowina, w TVN24 zapytany został dziś marszałek Senatu Tomasz Grodzki. „Cele Senatu były od początku takie same. Nie chcieliśmy dopuścić do wyborów 10 maja, które tylko z nazwy byłyby wyborami – niektórzy nazywali je usługą pocztową, inni farsą – chcieliśmy też, aby te wybory prowadziła Państwowa Komisja Wyborcza, a nie ten czy ów minister, który do tego nie jest powołany. Te cele osiągnęliśmy, więc nie czuję się przegrany” – podkreślił Grodzki w odpowiedzi.

„Jako marszałek jestem dumny ze swoich senatorów, jestem zadowolony, bo obroniliśmy państwo przed kompromitacją, obroniliśmy instytucje państwa, przywracamy rolę Państwowej Komisji Wyborczej i przesunęliśmy te wybory na bezpieczniejszy czas, mam nadzieję. Mówię to wszystko trochę warunkowo, bo zobaczymy, co Sejm uchwali zapewne w przyszłym tygodniu” – mówił marszałek.

Coraz lepsza sytuacja w Europie, coraz gorzej w Ameryce Łacińskiej

W najbardziej dotkniętym epidemią kraju Europy powiększa się przewaga osób wyleczonych (96 tys.) nad obecnie chorymi (89 tys.). Minionej doby we Włoszech zmarły 274 osoby zakażone koronawirusem, co oznacza, że od początku lutego zanotowano w tym kraju niespełna 30 tys. ofiar śmiertelnych pandemii. Jak podała w czwartek Obrona Cywilna, liczba wszystkich potwierdzonych dotąd przypadków wynosi tam 215 tys.

I choć od kilku dni na Covid-19 w Wielkiej Brytanii umiera najwięcej osób w Europie, także i ten kraj może mówić o poprawie sytuacji. Liczba zgonów w ciągu ostatniej doby wzrosła tam o 539 i jest wyraźnie niższa niż doby poprzedniej (649). Jak poinformował minister spraw zagranicznych Dominic Raab, łączna liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w Zjednoczonym Królestwie przekroczyła już 30 tys. Z kolei liczba wykrytych przypadków koronawirusa wynosi w Wielkiej Brytanii ponad 206 tys. i jest wyższa o 5,6 tys. niż dnia poprzedniego. W kraju wykonano w ciągu ostatnich 24 godz. ponad 86,5 tys. testów na obecność SARS-CoV-2. To wiele, choć do zapowiedzianych przez Borisa Johnsona 100 tys. jeszcze brakuje.

W szczytową fazę epidemia wchodzi natomiast w Ameryce Łacińskiej. W czwartek zanotowano tam ponad ćwierć miliona zachorowań i co najmniej - dane tu są niepełne - 14 tys. zmarłych na koronawirusa.

Przedsiębiorcy w proteście blokowali Warszawę

W Warszawie przeciw nieudolnym działaniom rządu przez kilka godzin protestowali przedsiębiorcy, skrzyknięci przez Pawła Tanajno, lidera Strajku Przedsiębiorców i kandydata w wyborach prezydenckich 2020. Grupa, która zorganizowała się w mediach społecznościowych, przez mniej więcej dwie godziny protestowała w obwieszonych flagami i plakatami samochodach w samym centrum miasta – na rondzie Dmowskiego, gdzie ruchem musiała kierować policja. Służby spisywały zarówno zmotoryzowanych, jak i pieszych uczestników protestu, a nawet osoby obserwujące. Następnie przedsiębiorcy ruszyli pod Sejm, gdzie odśpiewali hymn Polski. Skandowali także: „leniuchy”, „sprzedawczyki” oraz hasła typu „Wymienimy Morawieckiego na dolary” lub „Polacy to my”. Części protestujących udało się przemaszerować pod kancelarię premiera, gdzie zostali zablokowani przez policję. Siedząc na jezdni, domagali się rozmowy z premierem. Część protestujących zdecydowała się na rozbicie tam miasteczka namiotowego.

W czwartek w Polsce 324 nowe zakażenia i 22 zgony

W czwartek po godz. 17:30 Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze statystyki zachorowań i zgonów na Covid-19. Łącznie zanotowano dziś 324 nowe przypadki zakażenia SARS-CoV-2 i 22 związane z infekcjami zgony. Większość zmarłych osób cierpiała także na choroby współistniejące. Ministerstwo dokonało również korekty danych w związku z błędnym raportem o 17 zgonach zgłoszonych 5 maja przez WSSE Łódź. Zostały odjęte z łącznej liczby zgonów, w związku z czym wynosi ona obecnie 755. Suma wszystkich zakażeń odnotowanych w naszym kraju od początku epidemii to 15 047.

W związku z koronawirusem hospitalizowanych jest obecnie 2711 osób, kwarantanną objętych jest 103 tys. 913 osób, a nadzorem epidemiologicznym 16 tys. 765 – poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Wyzdrowiały 4862 osoby.

OFF Festival zostaje w domu i mówi „do zobaczenia za rok”

Ze względu na pandemię i związany z nią zakaz organizowania imprez masowych, odwołany został OFF Festival w Katowicach. „To bardzo trudna decyzja. Nie spędzimy razem kolejnego magicznego weekendu (...) przy najlepszej muzyce świata. Pandemia zniweczyła ciężką pracę setek ludzi, którzy przygotowywali dla Was tegoroczną edycję OFF Festivalu Katowice. Artyści, technicy, realizatorzy dźwięku, oświetleniowcy, ochroniarze, kierowcy, nasi pracownicy... – cała branża koncertowa balansuje już dziś na granicy katastrofy. My też stanęliśmy przed największym wyzwaniem w historii festiwalu” – napisali organizatorzy w oświadczeniu na Facebooku. I zapowiedzieli, że kolejna edycja imprezy odbędzie się w sierpniu 2021 r.: „wejściówki zakupione na OFF Festival Katowice 2020 będą ważne w 2021 roku i gwarantują udział w przyszłorocznej edycji w najniższej cenie. Zachowanie biletu to dla nas prawdziwe wsparcie, dzięki któremu możemy przezwyciężyć bieżące problemy i skupić się na organizacji kolejnej edycji”.

Na tory wyjedzie więcej pociągów

PKP Intercity przywraca kolejne, zawieszone z powodu pandemii, połączenia. 8 i 9 maja (piątek i sobota) na tory wróci ponad 20 pociągów, które będą przewozić pasażerów na trasach do Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Katowic, Przemyśla, Lublina, Zielonej Góry lub Olsztyna. 3 maja przywrócono już kilkanaście innych - zawieszonych lub skróconych wcześniej - połączeń PKP Intercity.

Przewoźnik zapewnia, że dba o bezpieczeństwo swoich pasażerów, monitorując zapełnienie pociągów i ruch na stacjach z najwyższą frekwencją, a także dezynfekując i czyszcząc składy ze zwiększoną częstotliwością.

Kosiniak-Kamysz: Smutne wygibasy legislacyjne ferajny z Nowogrodzkiej

Jak do sytuacji odniósł się lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz? – To jest moment fatalny i smutny dla nas wszystkich. Pozostały dwa dni do wyborów, których nie będzie, a one nie zostały odwołane – mówił w Sejmie po głosowaniu. – W piątek w nocy rozpocznie się cisza wyborcza, która nie została odwołana. Nie wiadomo, co z finansowaniem, rozliczeniem kampanii, w jaki sposób prowadzić inne działania polityczne po 10 maja – wyliczał kandydat na prezydenta z ramienia PSL. Według niego absurdy związane z wyborami są dowodem na „upadek struktury politycznej i organizacyjnej państwa polskiego”.

Powinien zostać już dawno wprowadzony stan klęski żywiołowej. To jedyny legalny sposób na przesunięcie terminu. Tak się nie stało. Te wygibasy prawne ferajny z Nowogrodzkiej są smutne i pokazują skalę upadku państwa pod ich rządami.



Sejm

#Kosiniak2020 — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) May 7, 2020

Kidawa-Błońska: Wygramy wolną i demokratyczną Polskę

– Plan Kaczyńskiego przeprowadzenia wyborów 10 maja legł w gruzach – komentował sytuację na konferencji prasowej w Sejmie Borys Budka. Według lidera KO stało się to możliwe dzięki determinacji senatorów demokratycznej opozycji, ciężkiej pracy parlamentarzystów i stanowczej postawie samorządowców. – To dopiero pierwszy krok, by wybory prezydenckie były powszechne, bezpieczne, uczciwe, wolne i odbywały się w głosowaniu tajnym – zapowiedział przewodniczący największego ugrupowania opozycyjnego. – Dlatego Koalicja Obywatelska przygotowała projekt ustawy zakładający możliwość mieszanego głosowania w nowych wyborach: stacjonarnego i korespondencyjnego.

– W Polsce są tysiące ludzi, dla których wartości mają znaczenie, którzy chcą żyć w demokratycznym, wolnym kraju, dla których instytucje naszego państwa są bardzo ważne – mówiła z kolei Małgorzata Kidawa-Błońska. – Stoimy przed wielką próbą. Tę próbę wygramy i wygramy wartości: wolną i demokratyczną Polskę. Budka podkreślił, że Koalicja utrzymuje swoje poparcie dla Kidawy-Błońskiej jako kandydatki KO na prezydenta. Zapytana przez dziennikarzy wprost, czy zamierza ubiegać się o fotel prezydenta, jeśli wybory będą korespondencyjne, wicemarszałek Sejmu odpowiedziała jednak, że weźmie udział „w wyborach, a nie w plebiscycie”. Warunkiem jej udziału są wybory zgodne z prawem, konstytucją i przeprowadzone przez PKW.

Prezes rządzi rządem i Sądem

„Władza między sobą ustala nie tylko, jak obejść konstytucję, ale też jak zadziałają niezależne i kontrolne instytucje państwa” – relacjonuje Ewa Siedlecka. „Do tego, że prezes Kaczyński rządzi rządem i parlamentem, już się przyzwyczailiśmy. Ale teraz w oficjalnym komunikacie poinformował nas, że rządzi również Sądem Najwyższym: wie, że SN orzeknie w sprawie wyborów, chociaż się nie odbędą, i wie, co orzeknie” – pisze.

To niesłychany pokaz arogancji, bezwstydu i braku szacunku. Nie tylko do instytucji państwa i do praworządności. Także w stosunku do obywateli.

– uważa Siedlecka.

„Ten deal oznacza, że Polska wprawdzie uniknie śmiercionośnego plebiscytu 10 maja, ale za cenę defenestracji praworządnej demokracji konstytucyjnej. Wyleciała ona przez okno z biura Kaczyńskiego i spadła na bruk przy Nowowiejskiej, niczym fortepian Chopina wyrzucony przez carskich kozaków” – pisze z kolei na swoim blogu Adam Szostkiewicz, przestrzegając przed wątpliwą trwałością układów nie tylko z Jarosławem Gowinem, ale z Kaczyńskim: „Opozycja, a głównie Koalicja Obywatelska, dopięła swego wraz z samorządowcami: głosowania 10 maja nie będzie. Ale nie ma pewności, czy nie dojdzie do niego na przykład za dwa tygodnie. Bo i z Kaczyńskim nie warto wchodzić w żadne alianse”.

Wylądowaliśmy w jakiejś Jarolandii, pomiędzy resztkami demokracji a wodzowskim państwem monopartyjnym. Jeszcze słychać jęk strun

– podkreśla publicysta.

„Informując obywateli na cztery dni przed wyborami, że się nie odbędą, władza potraktowała Polaków tak jak lubi najbardziej. Z buta” – sytuację okołowyborczą komentuje dla nas także redaktor naczelny „Liberte!” Leszek Jażdżewski.