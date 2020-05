Kim jest nowy szef Agencji Rezerw Materiałowych

Nowy szef strategicznej Agencji Rezerw Materiałowych jest jednym z tych, którzy swoją karierę zawdzięczają Mateuszowi Morawieckiemu. To, co wyróżnia Michała Kuczmierowskiego, to droga, która zaczęła się dziesięć lat temu od ustawienia krzyża na Krakowskim Przedmieściu.

42-letni prezes ARM nie ma doświadczenia w zarządzaniu przedsięwzięciami logistycznymi o skali i znaczeniu, jakie posiada ta rządowa agencja. Można powiedzieć, że nie ma go w ogóle, bo do tej pory zajmował się głównie marketingiem i PR. Agencja Rezerw Materiałowych to moloch – w 13 składnicach rozsianych po kraju przechowuje strategiczne dla funkcjonowania państwa produkty. Ropę naftową, zboże, mięso, przetwory mleczne, wodę. Ale też urządzenia – m.in. maszyny budowlane, mosty czy agregaty prądotwórcze.