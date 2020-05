Orwell w Trójce. Kazik znika razem z całą listą przebojów. „Niedźwiecki odchodzi"

Słuchacze za najlepszy utwór minionego tygodnia uznali piosenkę „Twój ból jest lepszy niż mój” Kazika. Ale dzieło z Trójki zniknęło. W sobotę wieczorem Zbigniew Preisner napisał na Facebooku: „Marek Niedźwiecki jest kolejną osobą, która dzisiaj odeszła z Trójki. Nasza Trójka już nie istnieje”.

Słuchacze (ci ostatni) Programu Trzeciego Polskiego Radia za najlepszy utwór minionego tygodnia uznali piosenkę Kazika Staszewskiego „Twój ból jest lepszy niż mój”. Nie pomogło: dzieło z Trójki zniknęło. Choć numer zwyciężył w liście przebojów, to strona z notowaniem przepadła, a pod linkiem pojawia się komunikat o „error 500.19”, czyli błędzie serwera. Piosenka nawiązuje do wizyty Jarosława Kaczyńskiego 10 kwietnia na Cmentarzu Powązkowskim, zamkniętym dla wszystkich innych Polaków.

Trujka truje. Jak to było w PRL?

Takie zagrywki to nie nowość, tyle że ostatnio zdarzały się w czasach PRL. System był to wraży, prawda, prezesie Kaczyński, prezesie Trójki Tomku Kowalczewski i dziennikarze, którzy wciąż ją firmujecie? Utwory niepokorne i zakwestionowane przez komunistyczną cenzurę nie mogły być puszczane w eter. Prowadzący kultową „Listę” dawali jednak słuchaczom zrozumiałe sygnały, stosowali m.in. aluzje dotyczące zdumiewającej nieobecności zakazanych tytułów. A w grę wchodzili najważniejsi wykonawcy rodzimego rocka, bo najczęściej to ten gatunek spotykały szykany.

W PRL z cenzurą walczył tzw. drugi obieg. Młodszym czytelnikom wytłumaczę w uproszczeniu: w piwnicach i innych melinach drukowano zakazane wiersze, powieści i teksty polityczne, a działo się to pod groźbą surowych kar z więzieniem włącznie. A czasem też kopiowano kasety magnetofonowe z niepokorną muzyką.

Miałem frajdę i zaszczyt się do tego przyłożyć, zarówno powielając taśmy z wolnymi dźwiękami (m.in. z festiwalu w Jarocinie), jak i redagując z grupą przyjaciół podziemne i wolne pismo. Kiedyś wydrukowaliśmy tekst pod prostym tytułem „Trujka truje”. Dotyczył ówczesnej propagandowej roli Programu Trzeciego Polskiego Radia.

Co zniknęło z Trójki

Szczęśliwie w wolnej Polsce dzięki świetnym dziennikarzom stacja stała się jednym z najważniejszych mediów w kraju. Aż przejęli ją komisarze z PiS. Prawda, Tomku Kowalczewski? Kiedyś byłeś przecież odważnym korespondentem z wojen bałkańskich, tam się poznaliśmy! Sam przestałem słuchać Trójki dużo za późno, bo dopiero po odejściu z rozgłośni przy ul. Myśliwieckiej Wojciecha Manna, Jana Chojnackiego, Jana Młynarskiego, Wojciecha Waglewskiego i kilku innych radiowców z kręgosłupem i klasą.

Jak zatem tradycja każe, nagłośnijmy, co chce się wymazać metodą opisaną dawno przez George’a Orwella. Niżej zakazany w Programie Trzecim Polskiego Radia (ukłony, Tomku Kowalczewski!) tekst Kazika:

Zamknięte cmentarze

to na skutek zdarzeń ostatnich tygodni, ostatnich wydarzeń

na łańcuchy patrzę, ocieram łzy

tak jak i Ty, tak jak i Ty



Otwiera się brama, ja nie wierzę oczom

czy jednak się rzeczy inaczej potoczą

podbiegam, Twoje karki krzyczą stój, bo

Twój ból jest lepszy niż mój,

Twój ból jest lepszy niż mój

Ból ukoić możesz Ty jeden

wszyscy inni wpadli w biedę limuzyny

dwie, jedna, cały cmentarz

Twój lepszy niż mój

Na ulicach i w mieszkaniach duch miłości się wyłania

limuzyny dwie, jedna, cały cmentarz

Twój większy niż mój

Cztery lata temu dziesiątego kwietnia

Marii prosto pod koła córka uciekła

Maria nie przekroczy bramy dziś tej, bo

Twój ból jest lepszy niż jej

Twój ból jest lepszy niż jej

Józef miał ojca, żonę i syna

I tego się dnia dla nich czas ten zatrzymał

Józef nie wspomni dzisiaj dnia tego

Twój ból jest lepszy niż jego

Twój ból jest lepszy niż jego

Ból ukoić możesz Ty jeden

wszyscy inni wpadli w biedę

limuzyny dwie, jedna, cały cmentarz

Twój lepszy niż mój

Na ulicach i w mieszkaniach duch miłości się wyłania

limuzyny dwie, jedna, cały cmentarz

Twój lepszy niż mój

Ja tam po prawdzie nie kocham cmentarzy

gdy mama mnie prosi, to z nią tam pojadę

na grobie ojca kładę kwiatów strój

Twój ból jest lepszy niż mój

Twój ból jest lepszy niż mój

Co za piękny dzień dzisiaj

nam wszystkim dano pamiętać o wszystkich

których zabrano po drugiej stronie stoją

i ronią łzy tak jak i Ty, tak jak i Ty, tak jak i Ty, tak jak i Ty