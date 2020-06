Czego dowiemy się wieczorem. Exit poll i wieczory wyborcze

Gdy o godz. 21 zamkną się lokale, poznamy sondażowe wyniki wyborów. Exit poll dla TVP, Polsatu i TVN przeprowadzi firma Ipsos.

Ipsos od wielu lat realizuje badania exit poll dla telewizji. Polega ono na wypełnianiu ankiet przez osoby wychodzące z lokali wyborczych i jest uznawane za jeden z najdokładniejszych sondaży. Zwykle wyniki kandydatów czy partii w badaniach exit poll różnią się od wyniku wyborczego najwyżej o 1–1,5 pkt proc. Najtrudniejsze do oszacowania są wybory samorządowe.

Dane z 500 lokali

Jak podaje Presserwis, w tym roku badanie zostanie przeprowadzone przed 500 lokalami wyborczymi – podobnie jak przy okazji poprzednich wyborów prezydenckich. W przypadku głosowania na posłów i senatorów w ubiegłym roku przepadano osoby z 900 lokali.

Dyrektor operacyjny Ipsos Paweł Predko przekonywał w Presserwisie, że próba pół tysiąca jest wystarczająca, żeby oszacować poparcie dla kandydatów. W innych wyborach musi być większa ze względu na kształt ordynacji (trzeba np. podać wyniki w poszczególnych okręgach).

Wieczory wyborcze w telewizji…

Swoje wieczory wyborcze zaplanowały telewizje, stacje radiowe i portale telewizyjne. W TVN24, zgodnie z informacjami Presserwisu, o 20:35 rozpocznie się specjalne wydanie programu „Czas decyzji”, które poprowadzi Grzegorz Kajdanowicz. Później zaplanowane są wydania specjalne programów publicystycznych: „Kropka nad i” (Monika Olejnik), „Kawa na ławę” (Grzegorz Piasecki), „Loża prasowa” (Małgorzata Łaszcz) i „Tak jest” (Andrzej Morozowski).

Wieczór wyborczy w Polsat News rozpocznie się o 19:50, a od 20:50 przez godzinę będzie transmitowany na głównej antenie stacji. Prowadzącymi będą Dorota Gawryluk i Bogdan Rymanowski, a wspomagać ich będą Piotr Witwicki i Michał Stela.

W TVP Info wieczór wyborczy także zacznie się o 19:50. Od 20:55 do godz. 23 wspólny program w TVP1 poprowadzą Danuta Holecka Michał Adamczyk. Programy wyborcze będą trwały przez całą noc do godz. 7 rano.

…w stacjach radiowych i na portalach

Specjalne audycje zaplanowały też stacje radiowe. Wieczór wyborczy w TOK FM od godz. 21 do 23 poprowadzi Maciej Zakrocki, później specjalne wydanie „Sabatu symetrystów” Grzegorza Sroczyńskiego, a od północy rozmowy ze słuchaczami (Paweł Sulik). Studio wyborcze od godz. 21 do 22 będzie także w Radiu Zet, poprowadzą je Beata Lubecka i Joanna Komolka. RMF FM planuje od godz 21 do 23 specjalne wydania „Faktów” oraz studio wyborcze w formacie wideo w internecie. Studio wyborcze zaplanowano ponadto w radiowej Trójce (prowadzą Marcin Pośpiech i Patrycjusz Wyżga).

Swoje wieczory wyborcze od godz. 21 planują też portale Onet.pl, Wp.pl i Gazeta.pl.