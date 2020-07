Tylko nieliczni krakowscy znajomi i koledzy Andrzeja Dudy nie odwrócili się od niego. Została garstka. Ale za to wpływowa.

Dlaczego w niedzielę wyborczą prezes PiS zamiast do Łowicza na wieczór wyborczy Andrzeja Dudy pojechał na Jasną Górę? Wiadomo, że prezydent, przymilając się do wyborców kandydatów, którzy odpadli z wyścigu, nie potrzebuje teraz obrazków z prezesem. Ale był i ważniejszy, bardziej osobisty powód Jarosława Kaczyńskiego. – Prezes potrzebuje Andrzeja w pałacu, by podpisywał nasze ustawy, ale wciąż nie może pogodzić się z tym, że miejsce jego zmarłego brata zajmuje ktoś, kogo nie poważa i zwyczajnie nie lubi.