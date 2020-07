Gesty tajne, łaski jawne. Jak ułaskawiał Andrzej Duda?

Dość nieoczekiwanie gorącym tematem ostatniej fazy kampanii wyborczej stały się prezydenckie ułaskawienia. Można się było za to spodziewać, że wzbudzą one spore emocje.

Zaczęło się od ujawnienia przez „Rzeczpospolitą”, że prezydent Andrzej Duda ułaskawił niedawno – jak to ujęto – „osobę skazaną za zgwałcenie małoletniego krewnego”. Nie dość, że sprawcy tego rodzaju przestępstw rzadko mogli dotąd liczyć na takie gesty głów państwa, to kontrowersje rozbudził sam Andrzej Duda nieudolnymi tłumaczeniami swojego gestu – w części niezgodnymi z prawdą oraz zdającymi się bagatelizować wymiar i odrażający charakter czynu. Nic dziwnego, że media – zasadnie powołując się na oczekiwania opinii publicznej – zaczęły żądać wyjaśnień.

Trzaskowski apeluje o ujawnienie informacji o ułaskawieniach

Równolegle niemal kontrkandydat w walce o urząd głowy państwa podniósł, że na liście osób ułaskawionych przez Andrzeja Dudę jest „mnóstwo” innych wątpliwych przypadków. Rafał Trzaskowski apelował zwłaszcza o ujawnienie informacji dotyczących ułaskawienia „trzech osób skazanych za handel narkotykami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, trzech osób, które zostały skazane za znęcanie się nad rodziną, i jednej osoby skazanej za morderstwo”. Postawił nadto pytanie: czy na liście osób, które były ułaskawione, pojawiały się osoby związane z PiS albo wpłacające na fundusz PiS? Ba, domaga się, by na tę w istocie przecież wyraźną sugestię Belweder odpowiedział jeszcze przed głosowaniem (bo do czwartku wieczorem).

Ekipa Andrzeja Dudy powtarza jednak uparcie, że „wszelkie informacje o ułaskawieniach podjętych przez prezydenta” są dostępne na stronie internetowej jego kancelarii.

To, po pierwsze, nie do końca prawda. Faktycznie, jest tam opublikowana lista prezydenckich decyzji (pozytywnych i odmownych) dotyczących próśb o ułaskawienie wraz z adnotacją o stanowisku sądu i prokuratury (aprobatywnym bądź przeciwnym) oraz z artykułami Kodeksu karnego, których dotyczyły wyroki (ale tylko w przypadkach skorzystania z prawa łaski). Jednak same uzasadnienia decyzji pozytywnych są jednak nader zdawkowe – ograniczają się najczęściej do ogólnikowego wskazania na względy humanitarne, czyli najczęściej stan zdrowia skazanego, jego sytuację rodzinną, upływ czasu od momentu popełnienia przestępstwa itp.

Laurka dla Jana Śpiewaka

Równocześnie, po drugie, zdarzały się przecież sytuacje, gdy Kancelaria Prezydencka sama ochoczo, wprost na wyprzódki, obwieszczała i to obficie, z detalami, o ułaskawieniowych gestach swojego szefa. Tak było choćby w przypadku stołecznego aktywisty Jana Śpiewaka. Przy tej okazji właśnie przedstawiono go nie tylko jako niezłomnego bojownika o prawa lokatorów, ale też bohatera, który odważył się samotnie sprzeciwić mafii reprywatyzacyjnej, w tym warszawskiemu Ratuszowi (w podtekście: ośrodkowi Platformy Obywatelskiej) i kaście adwokackiej (a konkretnie pani mecenas też powiązanej z PO). Ba, także widniejące na stronie kancelarii uzasadnienie ułaskawienia Śpiewaka ma charakter laurki – czytamy w niej m.in., że „konsekwencje skazania znacznie przekraczają normalny poziom ich uciążliwości”, że w tej sprawie w grę wchodzą także „zasady sprawiedliwości” oraz „porównanie motywów działania osoby skazanej ze skutkami, jakie wyrok spowodował w sferze jej życia osobistego”, a nadto „istotne zaangażowanie tej osoby w działalność społeczną”.

Okazuje się zatem, że prezydent Andrzej Duda jednych ułaskawia z wielką dyskrecją, tłumacząc to prawem do prywatności i ochrony danych, a innych przeciwnie – z niebywałą ostentacją i medialnym szumem. Kluczem są naturalnie potrzeby aktualnej polityki.

