Bitwa o wozy strażackie. Jak rząd PiS powiózł samorząd

Samorządy walczące o wozy strażackie za wyborczą frekwencję tak naprawdę biją się o własne pieniądze.

Na program „bitwa o wozy” MSWiA wyda 52 mln zł. Nawet jak na duże ministerstwo to trudna do wygospodarowania kwota. Tym bardziej że nieuwzględniona w czasie tworzenia planów budżetowych. W pytaniach do MSWiA zapytaliśmy m.in., z którego działu budżetowego kupionych zostanie 65 nowiutkich wozów strażackich po 800 tys. zł każdy. Ministerstwo odpowiedziało na wszystkie pytania poza tym jednym.

Poszły pieniądze z powodziówek?

Samorządowcy, którzy lepiej orientują się w resortowych roszadach finansowych, twierdzą, że 52 mln na „walkę o wozy” najprawdopodobniej poszły z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, czyli tzw. powodziówek. Zapisane w dziale 600 budżetu państwa fundusze przeznaczone powinny być na naprawę dróg, wałów i urządzeń melioracyjnych zniszczonych w czasie powodzi i podtopień. Od lat mechanizm wydawania tych pieniędzy był ten sam. – W okolicy stycznia wojewoda zbierał tzw. zapotrzebowanie. W lutym weryfikowała je komisja. W marcu najczęściej pieniądze były już na kontach gmin i można było zacząć remonty – tłumaczy jeden z wójtów z województwa świętokrzyskiego.

W tym roku też poszły zapotrzebowania. Następnie po stronie rządowej zapadła głucha cisza. Nawet w świętokrzyskim, lubelskim czy podkarpackim, gdzie PiS ma najwyższe poparcie, żaden samorząd do dziś nie dostał należnych im pieniędzy. To oznacza, że gminy walczące o wozy strażackie biją się tak naprawdę o własne środki. A mieszkańcy w całej Polsce mogą zapomnieć o naprawach dziesiątków kilometrów dróg. Sytuacja finansowa połowy samorządów w Polsce jest krytyczna i same remontów nie udźwigną. – Ludzie będą jeździć po wybojach albo nie będą mieli jak dojechać do własnych domów, ale dla ludu urządzą się igrzyska i nabija frekwencję, byle przepchnąć kolanem własnego kandydata – denerwuje się wójt z województwa lubelskiego.

Wozy wzięli wyborcy Trzaskowskiego

„Bitwa o wozy” to akcja MSWiA. Pomysłodawcy chcieli upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Odbić ochotniczą straż pożarną z rąk PSL i mobilizować własny elektorat do pójścia do wyborów. Własny, bo to w małych miejscowościach – program skierowany był dla gmin do 20 tys. mieszkańców – PiS ma największe rezerwy poparcia.

Okazało się, że wozy zdobyli głównie zwolennicy Rafała Trzaskowskiego. Dziesięć z 16 pójdzie do gmin, w których najwięcej głosów zdobył kandydat PO (patrz poniżej). W drugiej edycji „bitwy o wozy” samochodów strażackich jest już 49, bo w PiS-owskiej „bitwie o głosy” wyższa frekwencja na wsi może być kluczem do zwycięstwa.

