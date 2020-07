Ostatnie sondaże w tej kampanii. Trzaskowski o włos przed Dudą?

Według najnowszych badań z piątkowego poranka Rafał Trzaskowski wydaje się mieć niewielką przewagę. Różnica między 50,2 a 49,8 proc. jest jednak absolutnie minimalna.

Okazjonalny obserwator polskiej polityki może mieć poczucie, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni dochodziło do ciągłych zmian w tym, kto jest na prowadzeniu w walce o klucze do Pałacu Prezydenckiego. Co tylko Andrzej Duda wracał na pozycję faworyta sondaży, to inne badanie następnego dnia pokazywało, że większe szanse na triumf ma Rafał Trzaskowski.