PiS znalazł 70 mln zł dla poczty za wybory widmo. W kieszeni podatników

PiS uchwalił przepis pozwalający Poczcie Polskiej załatać dziurę finansową po „niewyborach” 10 maja. Ale też pociągnąć do odpowiedzialności karnej premiera Morawieckiego.

Za pomocą ustaw antycovidowych PiS załatwia rozmaite sprawy. Taką właśnie ustawą wprowadził powszechne wybory pocztowe, a teraz przyznał Poczcie Polskiej możliwość odzyskania pieniędzy – 70 mln zł – wydanych na druk kart do tych wyborów, które się ostatecznie 10 maja nie odbyły. Poprawkę PiS zgłosił w nocy w sejmowej komisji zdrowia pracującej nad „ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią Covid-19 oraz po jej ustaniu”.

Dziurawa próba obrony Sasina

PO twierdzi, że przepis ma uchronić od odpowiedzialności wicepremiera Jacka Sasina, który zlecił poczcie druk kart bez podstawy prawnej (przepis o wyborach pocztowych nie wszedł jeszcze wtedy w życie). Ale jeśli ma to być d…krytka dla Sasina, to dziurawa, bo nadal jest on odpowiedzialny za niezorganizowanie wyborów. Rząd nie podał powodu, dla którego wybory w konstytucyjnym terminie się nie odbyły, a ustawa antycovidowa przewidywała, że ma je zorganizować właśnie wicepremier i minister aktywów państwowych.

Jednak dzięki tej poprawce wicepremier może uniknąć innego, tym razem karnego zarzutu: spowodowania straty w spółce skarbu państwa. Podobnie jak dyrektor Poczty Polskiej, który to bezprawne polecenie wykonał, choć powinien był odmówić ze względu na brak podstawy prawnej. Przypomnijmy, że po uchwaleniu przez Sejm, że wybory ma przeprowadzić Poczta Polska, został odwołany jej ówczesny prezes Paweł Calski. Zastąpił go wiceszef MON Tomasz Zdzikot. To on wykonał zlecenie druku kart wyborczych i zwrócił się do gmin o podanie danych wyborców, zanim wszedł w życie przepis uprawniający pocztę do przeprowadzenia wyborów.

Morawiecki ma problem

Poprawka – zapewne niechcący – wskazuje głównego winnego: premiera Mateusza Morawieckiego. Przepis brzmi bowiem: „podmioty, które w związku z przeciwdziałaniem Covid-19 zrealizowały polecenie Prezesa Rady Ministrów związane bezpośrednio z przeprowadzeniem wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku, (…) mogą wystąpić do Szefa Krajowego Biura Wyborczego o przyznanie jednorazowej rekompensaty na pokrycie zasadnie poniesionych kosztów(…)”.

Zatem w ustawie przyznano, że to Morawiecki wydał bezprawne polecenie. Przepis usiłuje nadać legalność działaniu premiera, bo mówi, że polecenie było oparte na przepisie wcześniejszej ustawy antycovidowej. W jej świetle mógł on wydawać polecenia związane z walką z pandemią rozmaitym podmiotom prawnym. Ale jaki jest związek druku kart akurat przez Pocztę Polską z walką z pandemią? Dlaczego tego druku nie mogła zlecić – jak zawsze – Państwowa Komisja Wyborcza?

To, że Poczta Polska będzie mogła załatać dziurę finansową powstałą w wyniku wykonania przez jej prezesa bezprawnego polecenia – to dobrze. Pieniądze za bezprawne i nonsensowne działania rządu pójdą jednak z kieszeni podatników.

