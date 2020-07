Z życia sfer

Podoba mi się, że w Polsce mówi się po polsku. A jak ktoś w tramwaju rozmawia po niemiecku, można mu zwrócić uwagę, żeby wysiadł.

Polska ma na świecie doskonałą passę. „Każdy chciałby dziś być Polakiem” – przyznał po niedawnym unijnym szczycie premier Węgier Viktor Orbán. Co takiego niezwykłego jest w Polakach, że wszyscy chcą nimi być? Zapytałem o to przypadkowo spotkanych na warszawskiej ulicy obcokrajowców. Oto co usłyszałem.

– Dlaczego chciałbym być Polakiem? Nie udawaj, przecież dostaliście aż 160 mld dotacji z Unii. Poza tym będąc Polakiem, ma się 500 plus i bon turystyczny. Do tego dochodzi wspaniała historia, bogate dziedzictwo kulturowe…

– Chciałbym być Polakiem, bo uwielbiam wasze kebaby.