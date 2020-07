Będzie Nowa Solidarność?

Z reguły przegranym w wyborach prezydenckich kandydatom serdecznie się dziękuje i zaprasza do przejścia na emeryturę lub chowa ich w trzecim szeregu działaczy partyjnych. Bywają jednak wyjątki, gdy kandydat jest młody, przegrał o włos, do kampanii wszedł ku (nawet swojemu własnemu) zaskoczeniu, a w dodatku rozbudził znaczne nadzieje i niemały entuzjazm. Wszystko to dotyczy Rafała Trzaskowskiego, który w przeciągu kilku tygodni zdobył pozycję niekwestionowanego lidera polskiej opozycji.

10 mln Polek i Polaków oddało na niego swój głos w II turze wyborów.