W sobotę 771 nowych zakażeń koronawirusem, 11 osób zmarło

Na Covid-19 zmarło kolejnych 11 osób, potwierdzono 771 nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej w woj. małopolskim i śląskim – poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Liczba zdiagnozowanych przypadków wzrosła do 56 090, a zgonów do 1869.

Jak podał we wtorek Johns Hopkins University, który zbiera globalne dane o koronawirusie, liczba chorych na Covid-19 od momentu wybuchu pandemii przekroczyła na świecie ponad 20 mln. Najwięcej przypadków potwierdzono w Stanach Zjednoczonych (ponad 5 mln), Brazylii (ponad 3 mln), Indiach (ponad 2,2 mln) i Rosji (ponad 890 tys.). Z powodu koronawirusa zmarło ok. 747 tys. chorych. Najwięcej w USA (ponad 163 tys.), Brazylii (ponad 101 tys.), Meksyku (ponad 53 tys.) oraz Wielkiej Brytanii (ponad 46 tys.).

W czwartek resort poinformował o 811 nowych przypadkach, w środę – 715, we wtorek – 551, a w poniedziałek – 619.

Ministerstwo przekazało, że ze względu na zdublowany zgon osoby z woj. pomorskiego z czwartku usunięto go z wykazu.

Resort podał, że zmarło kolejne 15 osób zakażonych koronawirusem, w wieku od 67 do 90 lat. Zgony miały miejsce m.in. w Poznaniu, Łańcucie, Krakowie, Łodzi, Zgierzu i Starachowicach. Większość osób – jak wskazano MZ - miała choroby współistniejące.

Ministerstwo skorygowało tym samym swoje wcześniejsze piątkowe zestawienie, w którym błędnie zsumowano liczbę przypadków (do 825).

Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 56 090. Zmarło 1869 z nich, a 38 853 wyzdrowiały.

Putin ogłasza: mamy szczepionkę

Władimir Putin właśnie ogłosił, że Rosja stała się pierwszym krajem, który udzielił zgody na szczepionkę przeciw Covid-19. Jej testy miały według rosyjskich władz trwać dwa miesiące. Na posiedzeniu rządu transmitowanym w telewizji Putin stwierdził, że szczepionka jest bezpieczna i została nawet podana jednej z jego córek. „Wiem, że działa dość skutecznie, tworzy silną odporność i powtarzam, przeszła wszystkie potrzebne kontrole” – dodał. Szczepionkę miał opracować moskiewski Instytut Gamaleya.

Są jednak wątpliwości i obawy co do szybkości, z jaką Rosja przeprowadza całą procedurę, a niektórzy eksperci obawiają się, że ważniejszy dla rosyjskich władz stał się wyścig i prestiż związany z ogłoszeniem sukcesu niż zasady wprowadzania do obiegu preparatów przewidziane przez naukowców.

Putin liczy na to, że wkrótce Rosja rozpocznie masową produkcję swojej szczepionki, a rząd zapowiada rozpoczęcie większego badania z udziałem tysięcy uczestników, powszechnie znanego jako badanie trzeciej fazy, uważanego za niezbędny etap wprowadzenia szczepionki do systemu ochrony zdrowia.

W Rosji od początku pandemii zakaziło się koronawirusem ponad 890 tysięcy osób, a zmarło ponad 14,9 tys.



Dłuższy zakaz połączeń lotniczych z 45 krajami

Rząd w związku z pandemią zamierza przedłużyć do 25 sierpnia zakaz międzynarodowych połączeń lotniczych, który ma objąć 45 państw. Projekt rozporządzenia w tej sprawie ukazał się w ostatni piątek w wykazie prac legislacyjnych i programowych. „W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 istnieje konieczność skorzystania z prawa do wprowadzenia zakazów w ruchu lotniczym, niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, w celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego” – cytuje fragment rozporządzenia TVN24.

W grupie państw, których zakaz będzie nadal dotyczył, są: Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Rosja, Brazylia, Andora, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Suazi, Meksyk, Izrael, Katar, Kuwejt, Argentyna, Armenia, Azerbejdżan, Chile, Dominikana, Ekwador, Gabon, Gwatemala, Honduras, Irak, Kazachstan, Kirgistan, Kolumbia, Kosowo, Kostaryka, Macedonia, Malediwy, Mołdawia, Panama, Peru, Republika Południowej Afryki, Salwador, Serbia, Singapur, Surinam, Republika Zielonego Przylądka, Rumunia, Stany Zjednoczone Ameryki, Oman, Luksemburg, Boliwia, Bahamy.

W porównaniu do poprzedniej wersji rozporządzenia z końca lipca z tej grupy wypadły dwa kraje: Portugalia i Szwecja.

Wracają obostrzenia w 19 powiatach

Zgodnie z zapowiedziami ministra Łukasza Szumowskiego niektóre restrykcje wróciły, ale lokalnie. Dotyczą 19 powiatów, w których ostatnio notuje się najwięcej zakażeń. Obostrzenia obejmują zasady funkcjonowania targów i kongresów, wydarzeń sportowych i kulturalnych, gastronomii, sanatoriów, wesel, transportu, zgromadzeń w kościołach. „Okazuje się, że te największe wzrosty odnotowujemy w bardzo konkretnie zlokalizowanych obszarach, to 19 powiatów w Polsce na niemal 400” – mówił kilka dni temu minister zdrowia.

Minister @SzumowskiLukasz w #MZ: Zidentyfikowaliśmy 19 powiatów, w których wzrosły liczby zakażonych osób. W związku z tym wprowadzamy w tych powiatach dwa rodzaje obostrzeń. #koronawirus pic.twitter.com/lI8YwYaB2P — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) August 6, 2020

W tzw. czerwonej strefie, czyli w dziewięciu powiatach: ostrzeszowskim, nowosądeckim, wieluńskim, pszczyńskim, rybnickim, wodzisławskim oraz w Nowy Sączu, Rybniku i Rudzie Śląskiej, noszenie maseczek jest teraz obowiązkowe w każdym miejscu publicznym, czyli poza miejscem zamieszkania. W weselach odbywających się w powiatach „czerwonych” będzie mogło wziąć udział maksymalnie 50 osób, bawić będzie się można z zakrytymi ustami i nosem. Dochodzą też ograniczenia w liczbie pasażerów w komunikacji miejskiej (50 proc. miejsc musi zostać wolnych). Pozostałe dziesięć wytypowanych powiatów to tzw. strefa żółta, w której nowe obostrzenia są mniej rygorystyczne (np. dopuszczalna liczba bawiących się na weselu wynosi 100).