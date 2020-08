Tusk o Białorusi, Polsce w Unii i Europie po pandemii

Niepokoi mnie, że Polska znów jest postrzegana jako kłopot – mówi Donald Tusk. Publikujemy fragment wywiadu, który ukaże się w najbliższym numerze „Polityki”.

JERZY BACZYŃSKI: Porozmawiajmy o Białorusi. Widziałem akurat filmik nagrany pod Stocznią Gdańską: młoda białoruska piosenkarka i Jacek Kleyff wykonywali „Mury”. Tak się to symbolicznie zapętliło w coś bardzo poruszającego: dramatyczne wezwanie do solidarności z Białorusią, również solidarności europejskiej. Co to by miało dzisiaj znaczyć: solidarność z Białorusią? Obiecać członkostwo w Unii?

DONALD TUSK: Wiadomo, że nie. I warto odczytywać intencje ludzi, którzy protestują.