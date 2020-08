Z życia sfer

Czytam, że Prokuratura Krajowa dołączyła do grona mecenasów sztuki, podpisując umowę na namalowanie kilku obrazów Matejki.

Co prawda zostały one już przez Matejkę namalowane, ale było to dawno temu i prokurator krajowy Bogdan Święczkowski uznał, że nie ma przeszkód, żeby namalować je jeszcze raz.

W trosce o jakość wykonania zadanie powierzono nie byle komu, bo żonie byłego prokuratora krajowego Dariusza Barskiego. Barski to główny autor projektów PiS podporządkowujących prokuraturę rządowi, a także doradca Zbigniewa Ziobry i świadek na jego ślubie z Patrycją Kotecką, co zdaniem Prokuratury Krajowej było wystarczającą gwarancją wysokiego poziomu płócien pędzla jego żony.