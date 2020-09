Fan Żołnierzy Wyklętych pełnomocnikiem rządu ds. młodzieży

Gonił z pomnika bolszewika, a teraz zostanie pełnomocnikiem premiera do spraw młodzieży.

Podobno porozumienie w Zjednoczonej Prawicy jest już blisko. Prawdopodobnie dzisiaj lub jutro zbierze się kierownictwo PiS, żeby – jak mówi Krzysztof Sobolewski, szef Komitetu Politycznego PiS – „wypracować to, z czym spotykaliśmy się w ostatnich dniach”. Tymczasem we wtorek 22 września Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw polityki młodzieżowej.

Piotr Mazurek, pełnomocnik ds. młodzieży

Został nim 26-letni Piotr Mazurek, szef gabinetu politycznego wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego. Mateusz Morawiecki wyniesie swojego pełnomocnika do rangi sekretarza stanu, czyli wiceministra, w kancelarii premiera. Do głównych zadań Mazurka będzie należeć współpraca m.in. z ministrami, by zwiększyć „zaangażowanie młodzieży w życie publiczne”. Będzie też, zgodnie z rozporządzeniem, monitorował sytuację młodzieży w Polsce i działania, które jej dotyczą. Ma koordynować przygotowanie i wdrożenie dokumentu strategicznego dotyczącego działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

– Piotr Mazurek jest świetnym organizatorem, potrafi animować stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, które mają konserwatywną tożsamość, i nie zamyka się na ludzi myślących inaczej – mówi Tomasz Matynia, dyrektor Centrum Informacji Rządu. Mazurek angażował się w działalność powołanej rok temu przez wicepremiera Piotra Glińskiego Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, która zrzesza organizacje młodzieżowe.

W tym tygodniu z kolei mocno promował w mediach społecznościowych Galę Liderów Innowacji GovTech z udziałem premiera. Podczas spotkania Mateusz Morawiecki zachęcał młodych do rozwijania swoich umiejętności i wiedzy w administracji publicznej, choć pewnie i oni wcześniej słyszeli o zapowiadanych na jesień licznych zwolnieniach w tej administracji. Zainteresowania Mazurka idą jednak bardziej w kierunku historycznym niż technologicznym.

Radny z zacięciem historycznym

Mazurek jest absolwentem nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Dostał nawet stypendium rektora dla najlepszych studentów. W 2018 r. w wyborach samorządowych zdobył mandat radnego Warszawy. Był koordynatorem akcji „Goń z pomnika bolszewika”. To akcja młodych konserwatystów, którzy chcieli wywrzeć presję na posłów i samorządowców, by nakłonić ich do usunięcia komunistycznych pomników i symboli z polskich miast. Mazurek współorganizował też osiem edycji Warszawskiego Marszu Pileckiego, a także Forum Organizacji Młodzieżowych „Wspólnie dla Przyszłości”.

Mazurek jest też członkiem-założycielem Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W czerwcu radny Mazurek zablokował uchwałę Rady Warszawy o przyznanie nagrody dla dyrektora Muzeum Żydów Polskich. „Dariusz Stola zrobił w muzeum coś niebywałego. Pojawiła się tam ideologia, propaganda organizacji skrajnie lewicowych, które nie mają nic wspólnego z historią Żydów” – dowodził Mazurek.

Doradzał też prezydentowi

Piotr Mazurek był współautorem programu „Wizja dla Młodego Pokolenia”, przyjętego w pierwszej kampanii prezydenckiej przez Andrzeja Dudę jako jego oficjalny program dla ludzi młodych. Już w 2016 r. został powołany przez prezydenta w skład Narodowej Rady Rozwoju do sekcji edukacja i młode pokolenie, a także sekcji kultura, tożsamość narodowa, polityka historyczna. Jest także członkiem Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy oddziale IPN w Warszawie. Biorąc pod uwagę dotychczasowe zaangażowanie Mazurka, można z dużą dozą prawdopodobieństwa przewidzieć, w jakim kierunku pójdzie jego działalność jako pełnomocnika rządu do spraw polityki młodzieżowej.