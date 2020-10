Z życia sfer

Czy w planach rządu jest stworzenie nowej Polki?

Słyszę, że posła Czarnka powołano do rządu po to, żeby realizował marzenia prezesa PiS o stworzeniu nowego Polaka. Nowy, lepszy Polak ma się wykuwać w szkołach i na uczelniach, a następnie wejść do masowej produkcji. Jest szansa, że pierwsze egzemplarze zejdą z taśmy szybciej niż egzemplarze obiecanego przez premiera Morawieckiego samochodu elektrycznego. Mówi się, że nowy Polak nie będzie tak nowoczesny jak samochód, ale dzięki skrajnej prostocie powinien być bardziej odporny na panujące zepsucie.