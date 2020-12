Bliżej niż dalej

Według pierwotnych założeń pierwsza łopata pod CPK miała być wbita w 2020 r., ale się nie udało.

Zaletą nowego roku jest to, że po jego nadejściu jest się o rok bliżej tego, na co się czeka. Niedawno prezes rządowej spółki CPK z radością zakomunikował, że w 2021 r. „jesteśmy o rok bliżej otwarcia centralnego portu komunikacyjnego”. Fakt, że do otwarcia CPK co roku mamy o rok bliżej, dowodzi dużej sprawności ekipy rządzącej. Obecny rok, mimo pandemii, przyniesie zresztą więcej spektakularnych osiągnięć; np. przybliżenie o rok momentu zejścia z taśmy milionowego polskiego auta elektrycznego czy skrócenie o 12 miesięcy czasu oczekiwania na ukończenie stutysięcznego taniego mieszkania.