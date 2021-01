Z życia sfer

Poseł Suski z PiS złożył doniesienie, że nieznani sprawcy przejęli nad nim kontrolę w sieci, na skutek czego na jego profilu pojawiły się zdjęcia roznegliżowanej radnej Zjednoczonej Prawicy z Mogilna.

Podejrzewa, że kontrolę nad jego kontem mogła przejąć Rosja, która z tego, co mu wiadomo, posiada w sieci „specjalną jednostkę do atakowania Polski”. Na szczęście po ataku Suski szybko doszedł do siebie, co pokazuje, że atakując go, Rosja mocno przeliczyła się z siłami.

Przypadki utraty kontroli przez polityków Zjednoczonej Prawicy mnożą się, co może być dowodem na słabnięcie tej formacji. Wpływ na treść swoich wpisów straciły już m.in. posłanka Borowiak, minister rodziny Marlena Maląg i wiceminister rozwoju Iwona Michałek.