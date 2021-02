Prof. Ewa Łętowska dla „Polityki”: To jest wyrok. I manipulacja

Uzasadnienie ma manipulacyjny charakter. Jego przesłanie jest takie, że konstytucja ustanawia „prawo do życia” i że to prawo działa od poczęcia. Tymczasem ten przepis mówi nie o „prawie do życia”, tylko o „ochronie życia”. I milczy na temat momentu, w jakim życie się zaczyna – wyjaśnia prof. Ewa Łętowska.

EWA SIEDLECKA: Uzasadnienie wyroku antyaborcyjnego jest sprzeczne z jego sentencją: wyrok bez żadnych niuansów mówi, że aborcja ze względu na uszkodzenie płodu jest sprzeczna z konstytucją. A uzasadnienie daje furtkę, żeby ustawodawca sobie coś w tej sprawie regulował. Co obowiązuje: wyrok czy uzasadnienie?

PROF. EWA ŁĘTOWSKA: Oczywiście sentencja. Uzasadnienie jest pomocne przy jej interpretacji. Jednak brak tu sprzeczności. Uzasadnienie mówi, co ustawodawca może zrobić w przyszłości, po wyroku, regulując dopuszczalność aborcji z przyczyn embriopatologicznych.