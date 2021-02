Szczepienia nauczycieli już od przyszłego tygodnia

6 lutego trafi do Polski pierwsza dostawa szczepionki firmy AstraZeneca, zaś do końca miesiąca dostępnych dawek ma być ponad milion – zapowiedział minister Dworczyk. W przyszłym tygodniu ruszą szczepienia nauczycieli.

Nie ma lepszych i gorszych szczepionek, przekonywał na konferencji prasowej pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. „Wszystkie szczepionki, które zostały dopuszczone do użytku na terenie Unii Europejskiej, są w 100 proc. bezpieczne” – mówił szef KPRM, powołując się na opinię działającej przy premierze Mateuszu Morawieckim Rady Medycznej i nawiązując do niedawnych wypowiedzi prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza, który domagał się dla nauczycieli szczepionki „skuteczniejszej” niż ta, którą wyprodukowała AstraZeneca właśnie.

„Pojawiły się informacje w związku z wypowiedziami – w najlepszym razie nieprecyzyjnymi, a często można odnieść wrażenie, że sformułowanymi w złej woli – że jest jakaś różnica pomiędzy szczepionkami” – mówił Dworczyk. Preparaty „różnią się poszczególnymi parametrami, ale są w 100 proc. bezpieczne i skuteczne” – nie wartościujmy ich, apelował minister. Dworczyk powołał się także na badania zaprezentowane na łamach czasopisma „Lancet”, które potwierdzają skuteczność szczepionki AstraZeneki w zapobieganiu ciężkiemu przebiegowi choroby, hospitalizacji i śmierci. „Oddajmy w tej sprawie głos naukowcom, lekarzom” – nawoływał do odpowiedzialnej komunikacji, szczególnie ze strony osób publicznych.

Czytaj też: Czy szczepionki poradzą sobie z nowymi wariantami wirusa?

Zapisy dla nauczycieli i opiekunów od poniedziałku

Minister Dworczyk poinformował, że do Polski jeszcze w lutym ma trafić ponad milion szczepionek AstaZeneki – w czterech transzach 6, 10, 17 i 28 lutego. Pierwsza z nich będzie najmniejsza (ok. 120 tys. dawek), ostatnia przekroczy pół miliona.

W związku z tym już w przyszłym tygodniu, w piątek 12 lutego, rozpocznie się szczepienie nauczycieli pracujących w szkołach, przedszkolach i żłobkach w systemie stacjonarnym. Zapisy na te szczepienia mają ruszyć w poniedziałek 8 lutego. Zainteresowani profilaktyką covid-19 nauczyciele powinni w tym celu zgłosić się do dyrektorów swoich placówek, którzy z kolei ustalą szczegóły z przedstawicielami szpitali węzłowych. To właśnie tam odbędą się szczepienia nauczycieli i opiekunów.

Szczegółową kolejność szczepień aktualnie pracujących w szkołach i placówkach opiekuńczych nauczycieli przedstawił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Pierwsi na liście są nauczyciele wychowania przedszkolnego, osoby zatrudnione jako pomoc nauczyciela, pomoc wychowawcy, nauczyciele klas 1–3 szkół podstawowych, nauczyciele szkół i placówek specjalnych, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu oraz pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Czytaj także: Szczepionki – za mało, za dużo czy w sam raz?

Zapytany o szczepienia dla pozostałych pracowników szkoły, minister Czarnek wskazał, że w tzw. pierwszej grupie Narodowego Programu Szczepień uwzględnieni zostali nauczyciele, zaś „koleje grupy zawodowe będą obsługiwane w dalszej kolejności”.

Z kolei minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała, że 8 lutego do zapisów na szczepienie przystąpić mogą opiekunowie w żłobkach, klubach dziecięcych i pracujący w pieczy zastępczej. Takich osób – zatrudnionych w niemal 8 tys. placówek – jest blisko 51 tys., poinformowała Maląg. Zapisywać mogą się również poprzez dyrektorów placówek, ci z kolei skorzystać mają z dedykowanego formularza zawieszonego na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Kiedy nauczyciele powyżej 60. roku życia?

Ministrowie odpowiadali także na pytania z sali. Dziennikarze poruszyli kwestię szczepień nauczycieli, którzy przekroczyli 60. rok życia. „Są zakwalifikowani do grupy seniorów i będą szczepieni ze swoją kohortą wiekową” – zapowiedział minister Dworczyk. „W tej chwili szczepimy nauczycieli do 60. roku życia, są wystawiane skierowania i ta grupa, podobnie zresztą jak funkcjonariusze policji i kolejne grupy poza seniorami, będzie mogła korzystać ze szczepionki AstraZeneca” – wyjaśnił.

Zgodnie z zaleceniami WHO, ale też Rady Medycznej szefa rządu, szczepienia preparatem firmy AstraZeneca rekomenduje się dla osób poniżej 60. roku życia, starsi zaszczepieni zostaną szczepionkami Pfizera/BioNTechu i Moderny. Te szczepionki otrzymają także osoby przewlekle chore, w tym onkologicznie, które zakwalifikowane zostały do grupy „1b”. W kolejce są tuż po seniorach – doprecyzował minister.

Ekspert tłumaczy: Co jest nie tak z polskim planem szczepień?

A kiedy powrót do szkoły?

Minister Czarnek udzielił z kolei odpowiedzi na pytanie o to, czy poziom wyszczepienia w grupie nauczycieli będzie istotny dla decyzji o powrocie do szkół uczniów klas starszych i szkół ponadpodstawowych. Ich nauczyciele w planie szczepień uwzględnieni zostali po uczących obecnie w trybie stacjonarnym nauczycielach i opiekunach dzieci młodszych.

„Nie uzależniamy powrotu do szkół od zaszczepienia nauczycieli, tak jak nie uzależnialiśmy powrotu do szkół klas I–III od zaszczepienia nauczyciel klas I–III. Decyzja o tym, czy kolejne roczniki uczniów wrócą do szkół, będzie podejmowana na najwyższym szczeblu przez premiera i zależy od wielu czynników” – mówił minister. Między innymi od wyników testów planowanych w szkołach w przyszłym tygodniu.

Czytaj też: Dlaczego szczepionka AstraZeneki znalazła się na zakręcie