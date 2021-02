Obóz PiS chce stworzyć wrażenie, że jego rządy, mimo różnych ekscesów, są naturalne i oczywiste, a opozycja to nieudacznicy bez przyszłości. Amerykańscy wyborcy poradzili sobie z podobną akcją ze strony ekipy Trumpa, czy polscy pójdą w końcu w ich ślady?

Obecna władza to mają być „przyrodzone pany”, jak niedawno trafnie rozpoznał to zjawisko Paweł Kowal. Te pany mogą robić różne rzeczy, nieładne, brutalne, wręcz drastyczne, ale nie przestają być panami. Kradną, ale się dzielą. Kłamią, ale mają osiągnięcia. Załatwiają głównie swoim, ale czasami też innym, tylko nie wolno ich denerwować. Długo rządzą, to może już wystarczająco się namścili, obłowili, a co mieli napsuć, napsuli. Teraz będzie lepiej.