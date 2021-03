Przyspieszenie szczepień. W maju zapisy dla wszystkich chętnych

W pierwszym kwartale wykonaliśmy 6 mln szczepień, do końca czerwca wykonamy 20 mln, a do końca sierpnia planujemy zaszczepić wszystkich chętnych – zapowiedział we wtorek premier Morawiecki.

„Narodowy Program Szczepień to egzamin ze sprawności struktur państwa, naszych zdolności organizacyjnych. Dziś, tuż przed końcem pierwszego kwartału, wykonaliśmy 6 mln szczepień, do końca drugiego kwartału wykonamy 20 mln, do końca sierpnia planujemy zaszczepić wszystkich chętnych. To program, który umożliwi powrót do normalności. Nie ma dnia, by Polska nie ponaglała instytucji unijnych w kwestii zakupu szczepionek” – mówił w czasie wtorkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

„Dla mnie najważniejsze jest to, by program szczepień przebiegał sprawnie. By można było w bezpieczny sposób zaprosić jak największą liczbę osób. Postawiłem cel, by miesięcznie można było wykonywać szczepienia 10 mln osób” – dodał szef rządu. Żeby wykonać ten plan, w Narodowym Programie Szczepień wprowadzono kilka korekt.

Zmiany w Narodowym Programie Szczepień

• Powstaną nowe punkty szczepień. Szkieletem systemu będą szpitale tymczasowe, ale w każdym powiecie do szczepień zostanie wyznaczony jeden szpital tradycyjny i jeden punkt prowadzony przez samorząd.

• Nowymi miejscami szczepień będą też punkty „drive-thru”, zakłady pracy oraz apteki.

• Więcej osób otrzyma kwalifikacje do przeprowadzania szczepień, w tym pielęgniarki, ratownicy medyczni, diagności, położne, aptekarze, felczerzy, fizjoterapeuci, być może też studenci ostatniego roku medycyny.

• 12 kwietnia ruszą zapisy na szczepienia. Pierwszy będzie rocznik 1962, potem rejestracja będzie się odbywać przez kolejne dwa tygodnie, aż do rocznika 1973. Prawdopodobnie w maju zapisać na szczepienia będą się mogli wszyscy chętni.

W kwietniu, wedle zapowiedzi Michała Dworczyka, pełnomocnika rządu ds. programu szczepień, do Polski dotrze 5 mln dawek szczepionek. „Deklaracje koncernów farmaceutycznych mówią nawet o możliwej dostawie 7 mln” – mówił Dworczyk.

Według ministra dowodem na skuteczność szczepień są domy pomocy społecznej. „Widać, jak rośnie fala zachorowań w Polsce w czasie trzeciej fali pandemii, a jednocześnie jak opadły zakażenia w DPS-ach, gdzie na samym początku zaszczepiliśmy absolutną większość pensjonariuszy. To powinno nas mobilizować, żeby jak największa część populacji została zaszczepiona” – podkreślił szef KPRM.

Ponad 20 tys. nowych zakażeń koronawirusem

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 20 870 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (3572), śląskiego (2812), dolnośląskiego (2110), wielkopolskiego (1892), małopolskiego (1655), łódzkiego (1290), kujawsko-pomorskiego (1181), lubelskiego (1010), pomorskiego (989), podkarpackiego (919), warmińsko-mazurskiego (786), zachodniopomorskiego (728), świętokrzyskiego (551), lubuskiego (397), podlaskiego (349), opolskiego (325). 304 zakażenia to dane bez adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu covid-19 zmarło 100 osób, natomiast z powodu współistnienia covid-19 z innymi schorzeniami – 361. Liczba zakażonych koronawirusem do tej pory wynosi 2 288 826, zmarły 52 392 osoby.