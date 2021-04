Polityczna trucizna – spółki Skarbu Państwa

Ostoją władzy i wpływów obozu rządzącego są spółki Skarbu Państwa. Przypadek Daniela Obajtka pokazuje, jak głębokie są tam polityczne i ekonomiczne powiązania. Czy można je przeciąć?

Dla tych, którzy nieprzesadnie znają się na giełdzie – kilka słów wprowadzenia. Otóż tak zwana kapitalizacja warszawskiej giełdy (czyli łączna wartość akcji wszystkich notowanych na niej spółek) to ok. 1,1 biliona (tysiąca miliardów) zł. Spośród 20 największych giełdowych spółek aż 10 jest kontrolowanych przez państwo. W niektórych ma ono większość akcji (np. w wartej 38,7 mld zł PGNiG aż 71 proc.), ale w innych nawet mniej niż 30 proc. (PKN Orlen wart jest 27,8 mld zł, z czego do państwa należy 27,5 proc.