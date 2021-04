Luzowanie bez regionalizacji. Rząd wyjawia szczegóły

Co prawda Mateusz Morawiecki zastrzegł, że „do wyczekiwanego odmrażania musimy podejść z pokorą”, wiele zmian w pandemicznych obostrzeniach zapowiedział już na maj. Otworzą się nie tylko szkoły – dla wszystkich uczniów – ale też restauracje, hotele i galerie handlowe. Co jeszcze?

Coraz lepsze wskaźniki epidemiczne pozwalają na – zapowiadane przez rząd na początek maja – luzowanie obostrzeń. O tym, co się zmieni, poinformowali na wspólnej konferencji prasowej dotyczącej sytuacji epidemicznej premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski.

Najgorsze za nami?

Premier Morawiecki rozpoczął konferencję od odniesienia do aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju. Najnowsze dane dotyczące zakażeń SARS-CoV-2 dają według niego „pewne podstawy do ostrożnego optymizmu”. I choć – jak podkreślił szef rządu – w szpitalach przebywa jeszcze blisko 25 tys. chorych na covid-19, a ponad 3 tys. osób „walczy o życie na łóżkach respiratorowych”, według premiera „zapewne najgorsze, jeśli chodzi o zakażenia, za nami”.

Jednocześnie szef rządu zapowiedział etapowe, zależne od szeregu kryteriów, luzowanie obostrzeń. – Wiemy, że wirus nie zniknie z dnia na dzień, że mamy do czynienia z bardzo groźną i nieliniowo zachowującą się epidemią i w związku z tym musimy zachować pewną elastyczność reagowania w sytuacji, gdyby się pogorszyła liczba zakażeń i musielibyśmy wracać do pewnych obostrzeń – mówił Morawiecki.

– Mamy najniższe w Europie bezrobocie. Ochroniliśmy miejsca pracy. Ta ochrona była bardzo kosztowna, bo z budżetu państwa polskiego przeznaczyliśmy na to około 200 mld zł – podkreślał premier. Mówił o tym, jak istotna jest ochrona gospodarki, jej „powrót na normalne tory”. By było to jak najszybciej możliwe, zachęcał do masowych szczepień: – Powrót do normalności w zasadniczym stopniu zależy dzisiaj od tempa szczepień. Tylko uzyskując populacyjną odporność przeciwko covid-19, będziemy mogli całkowicie zapomnieć o koronawirusie. Morawiecki zapowiedział 10 mln dawek szczepionki na koronawirusa w maju i przypomniał o konieczności zachowania dystansu społecznego, noszenia maseczek i dezynfekcji rąk.

Luzowanie obostrzeń co dwa tygodnie

Premier ogłosił szereg zmian w obowiązujących dotąd restrykcjach. W maju wrócą do szkół nie tylko uczniowie klas I–III, ale też starsi. Możliwe będą imprezy okolicznościowe (np. wesela i komunie) na świeżym powietrzu, ponownie otwarte zostaną lokale gastronomiczne i hotele, siłownie i kluby fitness, a także galerie handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe. Morawiecki zapowiedział też otwarcie galerii sztuki i muzeów.

Jak tłumaczył minister Adam Niedzielski, zdejmowanie obostrzeń zaplanowano w tempie dwutygodniowym – po to, by na bieżąco „obserwować efekty wprowadzanego luzowania”. – Musimy te kroki wykonywać bardzo ostrożnie i cały czas wnikliwie obserwować skutki wprowadzanych regulacji – podkreślił Niedzielski. Minister dodał, że ze względu na zmniejszenie się różnicy w średniej zachorowań na 100 tys. mieszkańców w poszczególnych regionach, rząd zrezygnował z regionalizacji wprowadzanych zmian. Nowy zakres obostrzeń będzie obowiązywał w skali ogólnopolskiej.

Minister @a_niedzielski w #KPRM: Zdecydowaliśmy się, żeby proces luzowania przebiegał w ujęciu ogólnopolskim, bo relacja zróżnicowania województw nie jest duża. Grupy łagodzenia zasad będą pojawiały się w odstępie dwutygodniowym. To tempo jest potrzebne, żeby obserwować efekty. pic.twitter.com/wNBS7tipDR — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 28, 2021

Jeżeli wskaźnik zakażeń na 100 tys. osób spadnie poniżej 15, możliwe będzie zniesienie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu – oświadczył szef resortu zdrowia. Zniesienie tego zakazu zapowiedziano na 15 maja – oczywiście przy zachowaniu obowiązkowego półtorametrowego dystansu od innych osób. – W każdej sytuacji, która oznacza niemożność zachowania tego dystansu, maseczki nadal powinny być noszone, bo są podstawowym zabezpieczeniem – podkreślał Niedzielski.

Komunie, restauracje i siłownie znów otwarte. Co zmieni się w maju?

Szczegóły ogłoszonych przez premiera zmian przedstawił minister zdrowia Adam Niedzielski.

• Powrót uczniów do szkół

Od 4 maja z nauki hybrydowej do nauki stacjonarnej przejdą klasy I–III szkół podstawowych. Szef resortu zdrowia zapowiedział ścisłe monitorowanie sytuacji i wprowadzenie zasad nakazujących wietrzenie sal szkolnych i przeprowadzanie dezynfekcji na każdej przerwie i w ciągu weekendu.

15 maja z nauki zdalnej do szkół w trybie hybrydowym będą mogły powrócić dzieci z klas IV-VIII i uczniowie szkół średnich.

29 maja – wszyscy uczniowie będą mogli uczęszczać do szkół w trybie stacjonarnym.

• Przyjęcia komunijne – na świeżym powietrzu

Pierwsze komunie planowane na 8 i 9 maja będą jeszcze objęte dotychczasowymi restrykcjami: zgodnie z nimi możliwa jest tylko organizacja uroczystości kościelnej. – Zwiększamy liczbę osób, które mogą uczestniczyć w tych uroczystościach kościelnych – mówił minister. – Mamy teraz 1 osobę na 15 m kw., wcześniej ten standard to była 1 osoba na 20 m kw.

Od 15 maja dopuszczona będzie „organizacja przyjęcia na dworze, czyli w ramach ogródka, i tutaj limit jest określony do 25 osób” – zapowiedział Niedzielski.

• Restauracje i hotele, imprezy okolicznościowe

8 maja otwarte zostaną hotele. Mają funkcjonować w ścisłym reżimie sanitarnym i w regule obłożenia 50-procentowego – ogłosił minister zdrowia. Jak zaznaczył, znajdujące się na terenie hoteli strefy restauracyjne, wellness i spa będą cały czas zamknięte.

Od 15 maja restauracje i kawiarnie będą mogły obsługiwać klientów w ogródkach na świeżym powietrzu.

Na 29 maja minister zdrowia zapowiedział otwarcie lokali gastronomicznych. – Otwieramy gastronomię już wewnątrz lokali, z obłożeniem 50 proc. i zachowaniem odpowiednich dystansów między stolikami, z limitem osób na stolik i reżimem sanitarnym, tak jak to zresztą wcześniej funkcjonowało, gdy te lokale mogły działać – mówił Niedzielski.

Od 29 maja będzie możliwa także organizacja imprez okolicznościowych (np. wesel) wewnątrz lokali „z limitem do 50 osób, ale ze wszystkimi tymi zasadami reżimu sanitarnego” – zapowiedział minister.

• Galerie handlowe, sklepy budowlane i meblowe

4 maja otwarte zostaną galerie handlowe, sklepy budowlanych i meblowych, a obowiązywał w nich będzie wcześniejszy limit jednej osoby na 15 m kw. i ścisły reżim sanitarny – ogłosił Adam Niedzielski.

• Kościoły i in. miejsca kultu religijnego

Analogiczny limit – jednej osoby na 15 m kw. i reżim sanitarny – ma obowiązywać od 4 maja w kościołach i pozostałych miejscach kultu religijnego. Rząd rekomenduje przy tym prowadzenie ceremonii religijnych na świeżym powietrzu.

• Kina, teatry, galerie i muzea

Od 4 maja otwarte zostaną galerie sztuki i muzea – obowiązują: limit jednej osoby na 15 m kw. i ścisły reżim sanitarny.

Od 15 maja z obłożeniem do 50 proc. będą mogły działać kina i teatry na świeżym powietrzu.

Od 29 maja działalność kulturalna będzie możliwa nie tylko na zewnątrz. Minister zapowiedział otwarcie kin i teatrów z limitem obłożenia i udziału publiczności do 50 proc.

• Sport na świeżym powietrzu i nie tylko

Od 1 maja będą obowiązywały jednolite zasady dotyczące uprawiania sportu na świeżym powietrzu. Zwiększony został limit uczestników aktywności z 25 do 50 osób. – Chcemy, żeby sport był pierwszym krokiem w kierunku luzowania obostrzeń - mówił Niedzielski, nawiązując do okazji, jaką jest zbliżająca się majówka.