Z życia sfer

Jako Polak liczę na to, że fundacja Rydzyka nie da się skontrolować i w dalszym ciągu będzie ukrywać swoje finanse, aby uchronić Polskę od najgorszego.

Redemptorysta ojciec dyr. Tadeusz Rydzyk publicznie apeluje o pomoc, ponieważ siły zła chcą go zniszczyć. Siły te oskarżają w sądzie jego fundację Lux Veritatis o nieudzielenie informacji na temat wydatkowania otrzymanych od rządu środków. Brutalne naciski na to, żeby o. Rydzyk ujawnił, na co wydał państwowe pieniądze, o. Rydzyk uważa za niedopuszczalne mieszanie się w jego dzieła, których nie tworzy, jak wiadomo, dla siebie.

Z kolejnych apeli duchownego bije coraz większy dramatyzm i niezrozumienie tego, dlaczego został podany do sądu.