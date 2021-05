Cytowanie samego siebie to obyczaj godny najwyższego potępienia. Z drugiej strony jest to jedyna obrona przed zarzutem: „Teraz to mówisz? Trzeba było mówić wcześniej!”. No więc niechętnie, ale jednak, zacytuję fragmenty mojego felietonu sprzed prawie pół roku (POLITYKA 50/20).

„»Zima wasza, wiosna nasza« – zdają się mówić politycy opozycji. (…) Ale ja proponuję rozważyć inny scenariusz.