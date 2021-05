PiS: 20 lat rewolucji

PiS zawsze chciało być partią wyjątkową, niepowtarzalną w dziejach III RP – ale dla swoich wyznawców. Dla nieuświadomionej reszty miało to być normalne, demokratyczne ugrupowanie jak inne. I na tym lawirowaniu zeszło tej formacji równo 20 lat.

Partia Jarosława Kaczyńskiego to dobry przykład do rozważań na temat roli przypadku w historii. Jedni twierdzą, że wszystkiemu winny jest Jerzy Buzek, który pod koniec swojego premierostwa, w czerwcu 2000 r., powołał Lecha Kaczyńskiego na ministra sprawiedliwości, jak się okazało na około rok. Ale w tym czasie powstała legenda „szeryfa”, opowiadającego się za surowym prawem i wysokimi wyrokami. Już od marca 2001 r. zaczęły się tworzyć lokalne komórki przyszłego ugrupowania. To zaś reanimowało polityczną karierę jego brata Jarosława, która od długiego czasu leżała w gruzach.