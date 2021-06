Afera mailowa. Oświadczenie Kaczyńskiego to próba szantażu opozycji

Sięgając po wypróbowane chwyty, czyli kryjąc nadużycia i niedociągnięcia swoich ludzi, PiS czeka na to, aż afera z mailami Dworczyka umrze sama.

Gdy od kilku dni nie ma jednego, w którym nie pojawiłyby się nowe informacje o wykradzionych mailach Michała Dworczyka, wicepremier i szef komitetu do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński publikuje oświadczenie, które niczego nie wyjaśnia, za to rodzi nowe pytania i wątpliwości. Pięć zdań i zero dowodów.

Kaczyński już przesądził

Przede wszystkim nie wiadomo, na jakiej podstawie Kaczyński twierdzi, że doszło do ataku cybernetycznego. Z tego, co wiemy do tej pory, można raczej wysnuć wniosek, że wyciek był efektem nieostrożnego, delikatnie mówiąc, posługiwania się hasłami dostępowymi do skrzynki mailowej przez szefa kancelarii premiera. Ten trop rozszerza „Gazeta Wyborcza”, która cytując anonimowego funkcjonariusza ABW, twierdzi, że za wyciek odpowiada niewymieniony z nazwiska współpracownik Dworczyka, który z nie do końca jasnych powodów skopiował i upublicznił zawartość jego skrzynki. Ale nie tylko ta wersja jest w grze. Wciąż jest prawdopodobne, że – co z kolei rozważa analityczka Anna Mierzyńska – oprócz wycieku doszło do włamania na rządowe serwery, co miałoby być dziełem hakerów współpracujących z rosyjskimi służbami.

Na razie to wszystko są podejrzenia bardziej lub mniej wiarygodne, tymczasem Kaczyński już przesądził: atak został przeprowadzony z terenu Federacji Rosyjskiej. Co więcej, miałby objąć również polityków opozycji. Oskarżenie jest na tyle poważne, że opinia publiczna powinna poznać więcej szczegółów w tej sprawie. Tak samo jak na temat tego, jakie działania zostały podjęte w stosunku do szefa rządu i szefa jego kancelarii, którzy złamali zasady bezpieczeństwa, prowadząc korespondencję z prywatnych kont. Tymczasem „szef wszystkich szefów” na te tematy milczy. Chętnie za to sięga po argument „służby specjalne naszych sojuszników”, które miały tę hipotezę potwierdzić. Które służby i co konkretnie potwierdziły? Nie wiadomo, tak jak nie wiadomo, czy kiedykolwiek czegokolwiek na ten temat się dowiemy.

Kto jest patriotą?

Kaczyński sięga jednak także po cięższe działa. „Apeluję do wszystkich o rozwagę i niewpisywanie się w scenariusz operacji zaplanowanej przeciwko polskim urzędnikom i politykom różnych opcji, której jednym z głównych celów jest uderzenie w polskie społeczeństwo i destabilizacja naszego kraju” – tymi słowami kończy oświadczenie, co w wykonaniu Kaczyńskiego brzmi złowrogo. Łatwo sobie dopisać ciąg dalszy. Jeśli apel wicepremiera zostanie odrzucony, to ci, którzy to zrobią, będą uznani za wspierających te wrogie działania, słowem – za sprzymierzeńców Rosji. Zatem milczcie, bo pożałujecie.

Taki przekaz to ciąg dalszy tego, czego byliśmy świadkami przy okazji zamkniętego posiedzenia Sejmu poświęconego wyciekom, na którym Jarosław Kaczyński straszył wojną z Rosją i zapowiadał nowe ustawy mające „zabezpieczać” przed cyberatakami. Ich poparcie będzie zaś dowodem na to, kto jest patriotą.

Jak to było z aferą podsłuchową

Widać więc wyraźnie, że celem Kaczyńskiego bardziej jest kneblowanie ust opozycji, by wyciszyć aferę, niż rzeczywiste i pełne wyjaśnienie jej okoliczności. Prezes PiS wie, co robi, bo doskonale pamięta 2014 r., gdy wybuchła afera podsłuchowa. Wtedy z podobnym apelem o powściągliwość zwrócił się do ówczesnej opozycji premier Donald Tusk. Jarosław Kaczyński nie zamierzał słuchać. Ogłosił, że mamy do czynienia z rozkładem aparatu państwa, i wezwał do natychmiastowej dymisji rządu. Przy czym prawdopodobnie już od pół roku wiedział, że „taśmy są w grze”, a związani z PiS ludzie służb nimi rozgrywali.

Dziś PiS o żadnych dymisjach nie chce nawet słyszeć. Sięgając po wypróbowane chwyty, czyli kryjąc nadużycia i niedociągnięcia swoich ludzi, czeka na to, że sprawa umrze sama.

