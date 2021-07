Afera z mailami ministra Dworczyka. Hakerzy czują się coraz pewniej

Sprawcy wycieku maili ze skrzynek członków polskiego rządu coraz intensywniej próbują zdestabilizować sytuację polityczną w Polsce. W sieci pojawiły się maile ministra Dworczyka z sejmowej poczty, i to całkiem świeże.

Do maili, które zostały skopiowane z prywatnej skrzynki Michała Dworczyka, hakerzy dorzucili korespondencję pochodzącą najprawdopodobniej z jego poselskiej poczty. Mało tego, weszli do niej w czasie, gdy wyciek stał się już sprawą publiczną. Jak wskazała analityczka Anna Mierzyńska, która na bieżąco analizuje to, co publikują hakerzy w komunikatorze Telegram, jeden z maili jest z 14 czerwca. Afera nie tylko stała się już głośna, ale w tym czasie premier Mateusz Morawiecki wnioskował o nadzwyczajne, tajne posiedzenie Sejmu w sprawie wycieków.