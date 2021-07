Mateusz Morawiecki wiceprezesem PiS. Kaczyński naciska w sprawie Polskiego Ładu

W Warszawie zebrała się nowa Rada Polityczna PiS, która dokonała wyboru wiceprezesów ugrupowania, a także składu Komitetu Politycznego, Komisji Etyki oraz Sekretarza Generalnego.

Premier Mateusz Morawiecki, była premier i obecnie europosłanka Beata Szydło, europoseł Joachim Brudziński, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz poseł Antoni Macierewicz zostali w niedzielę wybrani przez Radę Polityczną PiS na wiceprezesów ugrupowania.

Nowa Rada Polityczna PiS została wybrana podczas weekendowego Kongresu ugrupowania w Warszawie. Prezesem partii na kolejną kadencję został Jarosław Kaczyński. Nie miał konkurentów. W przemówieniu zadeklarował, że staje na czele PiS po raz ostatni.

Koniec „tłustych kotów” w PiS?

W swoich dwóch przemówieniach prezes PiS dużo miejsca poświęcił porażkom i słabościom rządów PiS, dając do zrozumienia, że przyszedł czas na to, by Prawo i Sprawiedliwość wyciągnęło wnioski z doświadczeń i rozpoczęło walkę z syndromem „tłustych kotów”, nepotyzmem i dokończyło kluczowe reformy. Rada polityczna PiS przyjęła w sobotę uchwałę tzw. sanacyjną, zakładającą, że rodziny posłów i senatorów PiS nie będą mogły zasiadać w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od tej zasady ma być jeden wyjątek – przepisy nie dotyczą osób, które zostały „zatrudnione lub już pracują ze względu na swoje kompetencje, doświadczenie zawodowe i jednocześnie doszło do nadzwyczajnej sytuacji życiowej”.

„Musimy wykonać uchwałę sanacyjną. Bardzo cieszę się, że została podjęta jednomyślnie, ale ta jednomyślność musi oznaczać także, że my ją wcielimy w życie. Czasem będzie to bolesne, czasem będzie to trudne, ale tu nie możemy się cofać” – mówił Kaczyński.

Prezes PiS naciska w sprawie Polskiego Ładu

W niedzielę z kolei nowy-stary prezes PiS podkreślał konieczność dokończenia kluczowych reform jak np. reforma sądownictwa, czy realizacja programu budowy mieszkań.

Zapowiedział, że politycy tej partii powinni bronić Polskiego Ładu nie tylko „w dyskusjach telewizyjnych czy radiowych”, ale też „w bezpośrednim kontakcie z ludźmi”. Stwierdził, że takiego zadania podjął się już premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że to jest również zadanie dla wielu polityków PiS, którzy „mają gadane”. „Oni muszą odwiedzić wszystkie powiaty” – zapowiedział.