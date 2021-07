Pierwsza konferencja Tuska po powrocie. Pokaz świeżości i mocy

Były premier nie aspiruje do roli zbawcy ani ojca narodu, ale poczuwa się do współodpowiedzialności za jego przyszłość i chce to udowodnić. Niech próbuje.

Jestem wolnościowcem” – powiedział Donald Tusk podczas konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie PO pierwszego dnia jego powrotu do polskiej polityki. Już sama konferencja świadczyła, że mówi prawdę. Tusk odpowiadał m.in. na pytania przedstawicieli TVP Info i Radia Maryja. Nikomu nie wyłączono mikrofonu, ani nie usunięto z sali, prowadzący spotkanie nie faworyzował żadnej redakcji, nie żądał, by zadawać pytania „w temacie konferencji”. Tematem były pytania, które dziennikarze zadawali swobodnie według własnego uznania.