Tusk wraca w wysokiej formie. Gdzie leży klucz do sukcesu?

Donald Tusk wysłał wyborcom jednoznaczny komunikat: chodźcie, bo już wszystko wraca do normy, jak dawniej idziemy po zwycięstwo. Sobotni spektakl nie pozostawił wątpliwości, że jest w wysokiej formie. Po siedmioletniej nieobecności wrócił jak do siebie, chociaż przez ten czas partia mocno się zmieniła.

No i stało się, Donald Tusk powrócił. Co prawda na razie na tymczasowe stanowisko p.o. szefa Platformy, ale za to z jednogłośnym poparciem partyjnej Rady Krajowej. Zrealizował zatem swój plan w 100 proc. i pokazał, że nadal jest niesamowicie skutecznym politykiem. Chociaż trudno też nie zauważyć, że za sprawą rozpaczliwej ostatnio słabości Platformy próg wejścia nie był ustawiony jakoś specjalnie wysoko.

Przy okazji Tusk również przemówił.